Новосибирцы жалуются на трещины в Доме культуры на Узорной

В Доме культуры ВЛКСМ регулярно проходили творческие мероприятия, спектакли и праздники. Однако сейчас клуб не работает из-за трещин, которые появились после последнего ремонта. Они тянутся от крыши до фундамента. Местные жители считают, что здание всё ещё представляет опасность, хотя в нём ничего не проводят.

По словам одной из жительниц, рядом с Домом культуры проходит дорога в школу. Крыша здания покатая, и снег может съезжать. Всё огорожено лентой, но остановить ребёнка с её помощью сложно.

Она заявила, что здание может рухнуть в любой момент. Власти, по её словам, уже не первый год пытаются восстановить клуб, который «разрушается на глазах».

В мэрии Горсайту сообщили, что из-за аварии на теплотрассе рядом с клубом и появления трещин специалисты провели его техническое обследование. Выяснилось, что здание не аварийное, но требует ремонта. У него есть дефекты и повреждения, но нет опасности внезапного разрушения.

— Эксплуатация Дома культуры ВЛКСМ возможна при контроле технического состояния. В целях обеспечения безопасности приняты следующие действия: деятельность в здании приостановлена, сотрудники работают на базе других учреждений, — указали в мэрии.

В городской администрации сообщили, что здание сносить не будут. Сейчас специалисты наблюдают за его состоянием. Они разработали планы по укреплению фундамента и замене пола на первом этаже.

Напомним, сообщалось, что новосибирская прокуратура провела проверки около 900 учреждений образования: детских садов, школ, учреждений дополнительного образования. Среди наиболее частых замечаний: несоблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защищённости. Самые серьезные нарушения пока выявлены в трех объектах. Это обрушившаяся в школа в Татарске и школа в Искитимском районе. В Татарске также выявили помещение, где была расположена секция по боксу. Его техническое состояние также не отвечало необходимым требованиям. В итоге эксплуатация объекта была приостановлена, а дети переведены в универсальные секции. Прокуратура сообщала, что еще одна школа №13 в Коченево имеет видимые повреждения фундамента. До конца года ведомство планировало проверить еще около 600 объектов.

