В Индии открылся еще один офис крупного российского банка

  • 04/12/2025, 18:16
Новый филиал интегрирован в национальные платёжные системы обоих государств, что позволяет осуществлять транзакции для компаний и частных лиц из России и Индии

ВТБ расширяет своё присутствие в Индии: 4 декабря состоялось открытие нового, ключевого офиса в Нью-Дели. Это уже вторая деловая площадка банка в индийской столице. Новый филиал интегрирован в национальные платёжные системы обоих государств, что позволяет осуществлять транзакции для компаний и частных лиц из России и Индии. За прошедший год экспортные операции, проведённые через индийское отделение банка, продемонстрировали рост в 2,5 раза.

Событие приурочено к годовщине деятельности кредитной организации в Индии: отделение в Нью-Дели функционирует c 2005 года, а через три года была получена полноценная банковская лицензия.

В торжественном открытии нового флагманского офиса участвовали ключевые фигуры: президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, а также высокопоставленные представители Индии.

Андрей Костин подчеркнул, что за два десятилетия работы филиал банка в Индии стал важной составляющей финансовой системы, поддерживающей российско-индийскую торговлю. Увеличение присутствия в Индии подтверждает укрепление экономических связей и планы по реализации совместных проектов.

Антон Силуанов отметил рост торговли, инвестиций и деловых контактов между Россией и Индией. Доля расчётов в национальных валютах превысила 96%. Он также выразил уверенность, что открытие нового офиса ускорит и увеличит объём взаиморасчётов.

Максим Решетников отметил, что главы государств определили ориентир: достичь товарооборота в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Для достижения этой цели необходимо продолжать увеличивать объемы торговли, а также работать над ее диверсификацией и достижением сбалансированности.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

