Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера

  • 02/12/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирец рассказал, как спасал 30 косуль с замёрзшего озера
Вместе с другом они вынесли на берег около 30 животных

Илья Зайцев — рыбак. В конце ноября друг позвал его на озеро Чёрное (5 км от Карасука), где было много косуль. В последний тёплый день, во время дождя, они поехали посмотреть на животных. По пути прошли три километра пешком, так как опасались ехать на машине. На льду они увидели около 40 животных, часть из которых была уже мертва.

Друзья начали выносить косуль с покрытого льдом водоема на руках. Илья признается, что нести животных было тяжело, так как они сопротивлялись и весили от 20 до 40 кг. После того, как друзья вынесли на берег пять животных, они поняли, что всех спасти не смогут. Тогда они решили вернуться и подготовиться к более масштабной помощи.

— Мы взяли рыбацкие сани, верёвки, чтобы им копыта связать, пока тащить будем. Одна меня чуть в глаз не лягнула. Приехали, всех остальных вывезли. Некоторые сразу убежали, как только на землю встали. Есть те, которые на берегу остались. Возможно, они до сих пор там лежат, — рассказал сибиряк изданию Горсайт.

Как сообщили в пресс-службе Минприроды региона, в ходе масштабной межведомственной операции в Карасукском районе спасли более 300 косуль. В ведомстве пояснили, что в регионе проходит массовая миграция диких животных и это приводит к трагическим последствиям. Косули сталкиваются с техногенными и природными опасностями: застревают в изгородях, не могут подняться на обледеневшие склоны, падают в канавы и котлованы. Сила и красота этих животных превращаются в беспомощность перед лицом обстоятельств.

По словам специалистов, животные направляются в Казахстан, но попадают на покрытые льдом озёра и не могут оттуда выбраться.

В ведомстве также поблагодарили всех участников операции за проявленные чуткость, профессионализм и готовность прийти на помощь в сложнейших условиях.

Ранее редакция сообщала о том, что учёный из Новосибирска спас раненого журавля.

Источник фото: Горсайт / скриншот видео Ильи Зайцева 

