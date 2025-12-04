Опрос: 46% опрошенных не пользуются при инвестировании помощью со стороны

В преддверии Инвестиционного форума «РОССИЯ ЗОВЕТ!», «ВТБ Мои Инвестиции» совместно с Frank RG провели исследование, посвященное отношению частных инвесторов к рынку акций в 2025 году. Основная цель работы – выяснить мнение розничных инвесторов относительно текущего состояния и будущих перспектив инвестиционного рынка России, учитывая последние изменения в законодательстве.

Анализ показал, что инвестиции в РФ привлекают как мужчин (58,9%), так и женщин (41,1%). Наибольшая концентрация инвесторов наблюдается в городах-миллионниках, где проживает 56% респондентов. У большей части инвесторов (64%) суммарный объем средств, предназначенных для биржевых операций, колеблется от 10 тысяч до 500 тысяч рублей. 17% опрошенных выделили на инвестиции более одного миллиона рублей, хотя доля инвесторов с общим капиталом, превышающим 1,4 миллиона рублей, составляет почти 35%.

Большинство инвесторов (49%) проявляют умеренную активность, совершая от 1 до 5 сделок ежемесячно, в то время как 25% совершают менее одной сделки. Оценивая свое поведение на рынке, 18% респондентов считают себя активными трейдерами. Самым популярным инструментом являются российские облигации (за исключением ОФЗ), используемые 41% инвесторов. При этом, в среднем, 32% капитала в портфеле приходится на акции российских компаний.

Почти половина инвесторов (48%) рассматривает возможность инвестиций в цифровые финансовые активы (ЦФА), но недостаток знаний, восприятие риска и сомнения в ликвидности препятствуют более широкому распространению этого инструмента. Уже 15% опрошенных используют ЦФА, привлеченные высокой доходностью, выбором базовых активов, инновационностью и положительным имиджем.

Несмотря на то, что 48% инвесторов имеют опыт более 3 лет, 70% считают себя «начинающими», что часто не соответствует их фактическому стажу. Большинство не чувствует себя уверенно на рынке. Инвестиционная активность в течение длительного времени не дает ощущения глубокого понимания рынка. Текущий статус для 38% — «только пробую разбираться в инвестициях», а 46% знают основные инструменты.

Неуверенность в своих силах заставляет инвесторов выбирать менее рискованные активы – 80% ориентируются на умеренный риск. В большинстве своем, розничный инвестор не склонен к агрессивным стратегиям и предпочитает умеренный доход.

Главным источником информации об инвестициях является аналитика брокеров и банков (57%). Это объясняется стремлением инвесторов самостоятельно принимать решения, ведь 46% не пользуются помощью со стороны. Тем не менее, потребность в помощи остается высокой: 34% принимают решения с помощью профессионального консультанта, 23% – на основе мнения блогеров, а 15% прибегают к ИИ (при этом 78% относятся к этому положительно).

45% оценивают свои знания об ИИ на 4-5 баллов из 5, а 11% хорошо осведомлены о его возможностях. ИИ чаще всего используют для выбора инструментов (36%), мониторинга сигналов (34%) и определения стратегии (33%).

Несмотря на признание рисков, использование ИИ не является стоп-фактором для 22% инвесторов. Основные опасения связаны с техническими сбоями (50%), потерей активов (43%) и утечкой данных (36%).

Согласно исследованию, 73% инвесторов с вкладами готовы перевести часть активов на фондовый рынок при снижении ставок, в среднем, 26% своих накоплений.

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков отметил, что уверенность инвесторов зависит от информационного потока. Развитие института инвестиционных советников, готовые стратегии с комфортным уровнем риска, упрощение перехода в статус «квалов», долгосрочные стратегии, понятные сервисы и появление новых эмитентов могут увеличить долю фондового рынка в инвестициях с 5-7% до 12% в течение пяти лет.

Старший проектный лидер Frank RG Оксана Каплина подчеркивает, что взвешенный подход к инвестициям должен позитивно сказаться на развитии рынка. Однако даже консервативная стратегия может дать сбой при высокой волатильности, если инвестор не уверен в своих решениях. Ключевыми драйверами развития рынка станут образовательные инициативы, цифровизация и понятные механизмы защиты.

В исследовании приняли участие 1000 инвесторов из городов с населением от 100 тыс. человек, имеющих на брокерском счете или ИИС не менее 10 тыс. рублей.