Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

  • 04/12/2025, 14:15
Автор: Юлия Данилова
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря
Сегодня вечером начнется прием вопросов для главы страны

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Приём вопросов будет осуществляться с 15.00 по Москве (с 19.00 по новосибирскому времени) 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

— Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX max.ru/moskvaputinu, — уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в 2024 году прямая линия с президентом также прошла 19 декабря. Владимир Путин больше четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов. Всего поступило около 2,5 миллионов обращений.

В рамках прямой линии с президентом журналист из Новосибирска задал вопрос о дефиците молодых кадров на селе и поинтересовался советом главы государства, как можно решить кадровый вопрос: привлекать новых специалистов и сохранять тех, кто уже проживает на селе.

Еще три вопроса новосибирцев были опубликованы на видеоэкранах и размещены в студии из которой идет трансляция:

  • Как нам, простым жителям Новосибирска взять ипотеку под 26-28%?
  • Когда же в Новосибирске будет продолжено строительство метро? Власти совершенно не хотят заниматься этим вопросом!
  • Когда будут строить приюты для бездомных животных? В Новосибирске ни одного государственного нет.

Эти вопросы глава государстве не прокомментировал.

В 2023 году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. На неё поступило более 2 миллионов вопросов. Среди них было обращение новосибирского пенсионера Владимира Аркадьевича Леонтьева, который выразил недовольство резким ростом тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Видеообращение пенсионера было озвучено в ходе прямой линии. В ответ на это президент поручил проанализировать соотношение между индексацией пенсий и повышением тарифов ЖКХ в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на прямую линию Путину написали о мусорной концессии и разрушении в городе памятников архитектурно-культурного наследия.

Фото с сайта Кремля с программы «Итоги года с Владимиром Путиным», автор фото: Михаил Терещенко, ТАСС.

802

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Прямая линия президента Владимир Путин


0
0

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
Популярное
