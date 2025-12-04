Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

19 декабря в 12:00 по московскому времени в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Приём вопросов будет осуществляться с 15.00 по Москве (с 19.00 по новосибирскому времени) 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря.

— Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40. Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX max.ru/moskvaputinu, — уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, в 2024 году прямая линия с президентом также прошла 19 декабря. Владимир Путин больше четырех часов отвечал на вопросы россиян и журналистов. Всего поступило около 2,5 миллионов обращений.

В рамках прямой линии с президентом журналист из Новосибирска задал вопрос о дефиците молодых кадров на селе и поинтересовался советом главы государства, как можно решить кадровый вопрос: привлекать новых специалистов и сохранять тех, кто уже проживает на селе.

Еще три вопроса новосибирцев были опубликованы на видеоэкранах и размещены в студии из которой идет трансляция:

Как нам, простым жителям Новосибирска взять ипотеку под 26-28%?

Когда же в Новосибирске будет продолжено строительство метро? Власти совершенно не хотят заниматься этим вопросом!

Когда будут строить приюты для бездомных животных? В Новосибирске ни одного государственного нет.

Эти вопросы глава государстве не прокомментировал.

В 2023 году прямая линия с Путиным прошла 14 декабря. На неё поступило более 2 миллионов вопросов. Среди них было обращение новосибирского пенсионера Владимира Аркадьевича Леонтьева, который выразил недовольство резким ростом тарифов ЖКХ в Новосибирской области. Видеообращение пенсионера было озвучено в ходе прямой линии. В ответ на это президент поручил проанализировать соотношение между индексацией пенсий и повышением тарифов ЖКХ в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы на прямую линию Путину написали о мусорной концессии и разрушении в городе памятников архитектурно-культурного наследия.