Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой

Зима — время года, когда организм человека нуждается в дополнительной поддержке. Холод, короткий световой день и недостаток свежих фруктов и овощей могут привести к дефициту витаминов и минералов.

— Главный из витаминов — это витамин D. Он является прогормоном, из которого образуются многие биологически активные молекулы в организме, влияющие на работу абсолютно всех органов и систем: участвует в работе иммунной системы, влияет на настроение, сон, минерализацию костей и гормональный баланс, — рассказала Atas.info врачом-эксперт «ЛабВест» Вера Серёжкина.

Получить достаточное количество этого витамина зимой крайне трудно из-за недостатка солнечного света, а восполнить его дефицит с помощью только правильного питания невозможно. Эксперт подчеркнула, каких-либо препаратов и БАДов необходимо принимать по назначению врача по результатам анализов и с учётом индивидуальных особенностей.

В зимний период на фоне простудных заболеваний и вирусных инфекций может снижаться уровень витаминов А и Е, которые отвечают за нормальную работу иммунной системы, восстановление слизистых, зрение, состояние кожи и антиоксидантную защиту. Кроме того, сокращение физической активности, изменения питания и повышенная нагрузка на иммунную систему могут стать следствием железодефицита. Также в холодное время года возможен недостаток магния, йода и селена, которые важны для работы сердечно-сосудистой и нервной систем.

Вера Серёжкина подчеркнула, что при подозрении на дефицит витаминов в организме необходимо обратиться к терапевту. Специалист проведёт осмотр, расспросит о симптомах и назначит анализы, которые помогут выявить недостаток микроэлементов.

Эксперт напомнила, что некоторые витамины можно получить, скорректировав рацион питания. По её словам, зимой особенно важна термически обработанная пища, в которой сохраняются витамины A, D и Е и др.

— Для этого очень подходят жирная морская рыба, печень трески, икра, яйца. Супы на мясном бульоне, говядина и субпродукты помогают восполнять железо и дают аминокислоты, — советует врач.

Кроме того, она рекомендует чаще включать в рацион продукты с естественными противовоспалительными свойствами (имбирь, хрен, чеснок) и овощи (капуста, свёкла, морковь, редька, тыква).

