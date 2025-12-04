Рекламодателям

Инвестиционный форум ВТБ собрал пять тысяч участников

  • 04/12/2025, 16:20
Мероприятие прошло в нескольких городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре и Москве

16-й Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» успешно завершил свою работу. В отличие от предыдущих лет, в этот раз мероприятие прошло в нескольких городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а финальная встреча, по традиции, состоялась в Москве. За время проведения форум объединил пять тысяч участников, среди которых были частные инвесторы, предприниматели и представители органов власти.

В московском Центре международной торговли 2 и 3 декабря собрались около двух тысяч гостей из 30 стран мира, включая делегации из Китая, Ирана, Индии, стран Аравийского полуострова, Центральной Азии, Европы и Африки.

Первый день форума был посвящен обсуждению глубоких структурных изменений в экономике, ситуации на валютном рынке и поиску стимулов для устойчивого роста. В дискуссиях участвовали Максим Орешкин (заместитель руководителя Администрации Президента РФ), Эльвира Набиуллина (председатель Банка России), Максим Решетников (министр экономического развития РФ), Антон Силуанов (министр финансов РФ), Иван Таврин (основатель и глава компании Kismet Capital Group) и Фань Юй Синь (председатель правления компании New New Shipping).

Центральным событием первого дня форума стало выступление Президента РФ Владимира Путина и ответы официальных лиц на вопросы представителей бизнеса.

Второй день работы форума в Москве был сфокусирован на развитии финансового рынка и роли частных инвесторов, число которых в России достигло 40 миллионов. Участники пленарной сессии отметили, что российская экономика демонстрирует более сбалансированную динамику, а финансовый рынок готов к активному развитию при наличии соответствующих факторов.

Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» представили инвестиционную стратегию на 2026 год и прогнозы ключевых макроэкономических показателей, подчеркнув влияние внешних факторов и нереализованного потенциала экономики. Совместно с Frank RG было представлено исследование, посвященное отношению розничных инвесторов к фондовому рынку.

В рамках сессий с компаниями-эмитентами и представителями государственных органов обсуждались наиболее перспективные инвестиционные инструменты на следующий год, вопросы управления рисками, применение искусственного интеллекта на финансовом рынке и передовые методы управления ликвидностью для предприятий. Для начинающих инвесторов работала специальная образовательная площадка – Школа юного инвестора.

В региональных мероприятиях форума (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и Краснодар) приняли участие более трех тысяч частных инвесторов.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Россия зовет ВТБ


