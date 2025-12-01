Рекламодателям

Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза

  • 01/12/2025, 10:30
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцам объяснили, почему дети верят в Деда Мороза
Это препятствует формированию у человека циничного мировосприятия

В новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки. Ожидание чуда от этих сказочных героев укрепляет у человека веру в добро и препятствует формированию циничного мировосприятия, считают психологи. Именно поэтому они советуют поддерживать веру в Деда Мороза у детей. По версии специалистов, этот сказочный персонаж символизирует безусловную любовь, которую родители не всегда могут выразить. Это помогает ребёнку осознать, что каждый заслуживает счастья.

— Сначала эта вера в Деда Мороза – волшебника, приносящего радость и подарки, безусловна. С возрастом у детей появляются сомнения. Они начинают подозревать, что добрый старичок в синей шубе – лишь плод воображения. Ребёнок может даже притвориться спящим, чтобы поймать волшебника возле новогодней ёлки. Но чаще всего, когда наступает прозрение, ребята продолжают играть «в Деда Мороза и Снегурочку», поддерживая для себя атмосферу праздника и чуда, — пояснила Ольга Баженова, педагог-психолог, изданию Горсайт.

Она отметила, что в возрасте от двух до восьми лет Дед Мороз для ребёнка — это такой же реальный персонаж, как и члены семьи. Границы между фантазией и действительностью стираются, и малыш легко переходит из одного мира в другой. Дед Мороз для него — это фигура, которая появляется в определённое время, усиливая волшебство момента. Чем младше ребёнок, тем крепче его вера в чудеса.

— Не стоит беспокоиться, если однажды ребёнок узнает правду о Дедушке Морозе. Да, он может расстроиться, но это не повод для тревоги. Когда ребенок узнает правду, важно объяснить ему, что это только начало его взросления. Дед Мороз передаст свои обязанности родителям, которые теперь будут дарить подарки. Сам волшебник продолжит радовать малышей. Это своеобразный переход на новый уровень. Ребенок становится старше, но продолжает верить в чудеса, — говорит психолог.

Даже повзрослев, многие люди не теряют этой веры. Новый год остается праздником, который дарит надежду и ожидание чего-то хорошего.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на вызов Деда Мороза в Новосибирске достигают 17 тысяч рублей.

Источник фото: Infopro54

945

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : психолог Новый год Дед Мороз


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Афганистан предлагает России мигрантов для работ в сельском хозяйстве
30/11/25 15:55
Агропром Бизнес Общество Экономика
«Где компенсации?»: новосибирцы массово пожаловались на сбой работы интернета
30/11/25 14:00
Общество
Отменить комиссию на переводы средств между родственниками предложили в Госдуме
30/11/25 12:00
Общество Экономика
Россиян предупредили о штрафах за новогодние гирлянды на окнах и фасадах домов
30/11/25 10:00
Общество Право&Порядок
Роскачество: в России каждое второе оливковое масло на прилавках оказалось фальсификатом
29/11/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
В Новосибирске в зону КРТ попал памятник архитектуры — водонапорная башня
29/11/25 17:00
Бизнес Власть Общество
Как изменятся программы лояльности банков в 2026 году
29/11/25 16:00
Финансы
Новые законы декабря повлияют на повседневную жизнь новосибирцев
29/11/25 15:00
Власть Общество
Для реабилитации инвалидов в Новосибирске закупят 150 «говорящих книг»
29/11/25 14:00
Бизнес Власть Общество
В такси Новосибирска появились локализованные автомобили
29/11/25 13:00
Общество
«Учителей там уважают»: новосибирские студенты-педагоги учат школьников в Египте
29/11/25 12:00
ВЭД Культура Образование Общество
В Новосибирске поставщики фальсификата получают новые госконтракты
29/11/25 11:00
Бизнес Власть Общество
Новосибирские предприниматели нарастили кредитный портфель на 11%
29/11/25 10:00
Финансы
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять