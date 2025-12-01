Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза

В новогоднюю ночь Дед Мороз и Снегурочка приносят подарки. Ожидание чуда от этих сказочных героев укрепляет у человека веру в добро и препятствует формированию циничного мировосприятия, считают психологи. Именно поэтому они советуют поддерживать веру в Деда Мороза у детей. По версии специалистов, этот сказочный персонаж символизирует безусловную любовь, которую родители не всегда могут выразить. Это помогает ребёнку осознать, что каждый заслуживает счастья.

— Сначала эта вера в Деда Мороза – волшебника, приносящего радость и подарки, безусловна. С возрастом у детей появляются сомнения. Они начинают подозревать, что добрый старичок в синей шубе – лишь плод воображения. Ребёнок может даже притвориться спящим, чтобы поймать волшебника возле новогодней ёлки. Но чаще всего, когда наступает прозрение, ребята продолжают играть «в Деда Мороза и Снегурочку», поддерживая для себя атмосферу праздника и чуда, — пояснила Ольга Баженова, педагог-психолог, изданию Горсайт.

Она отметила, что в возрасте от двух до восьми лет Дед Мороз для ребёнка — это такой же реальный персонаж, как и члены семьи. Границы между фантазией и действительностью стираются, и малыш легко переходит из одного мира в другой. Дед Мороз для него — это фигура, которая появляется в определённое время, усиливая волшебство момента. Чем младше ребёнок, тем крепче его вера в чудеса.

— Не стоит беспокоиться, если однажды ребёнок узнает правду о Дедушке Морозе. Да, он может расстроиться, но это не повод для тревоги. Когда ребенок узнает правду, важно объяснить ему, что это только начало его взросления. Дед Мороз передаст свои обязанности родителям, которые теперь будут дарить подарки. Сам волшебник продолжит радовать малышей. Это своеобразный переход на новый уровень. Ребенок становится старше, но продолжает верить в чудеса, — говорит психолог.

Даже повзрослев, многие люди не теряют этой веры. Новый год остается праздником, который дарит надежду и ожидание чего-то хорошего.

