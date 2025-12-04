Рекламодателям

ГЧП сохранит для инфраструктуры 29 трлн рублей

  • 04/12/2025, 17:15
ГЧП сохранит для инфраструктуры 29 трлн рублей
В прогнозе развития инфраструктуры рассматриваются три сценария на ближайшие 15 лет

ВТБ Инфраструктурный Холдинг провел исследование ключевых преимуществ государственно-частного партнерства (ГЧП), возможностей его использования в различных секторах экономики и перспектив развития инфраструктуры до 2040 года. Аналитический отчет под названием «Концессии и госзаказ: стимулы, возможности и сценарии инфраструктурного развития» приурочен к 16-му Инвестиционному форуму «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

Наблюдается ежегодное увеличение доли капитальных вложений по концессионным соглашениям и ГЧП в общем объеме строительных расходов. До начала пандемии этот показатель составлял 3,5% (322 миллиарда рублей), достигнув в 2024 году 6% (1 триллион рублей). Ожидается, что в ближайшие годы он увеличится до 8-9% (1,6-1,8 триллиона рублей). Этому способствует реализация проекта высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург, строительство дорог в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах, а также смягчение монетарной политики.

Увеличение стоимости строительных работ на инфраструктурных объектах из-за инфляции составляет в среднем 6-8% в год. Использование ГЧП позволяет государству раньше начинать реализацию проектов для оперативного получения социально-экономических выгод, таких как рост налоговых поступлений, новые инвестиции в смежные отрасли (жилая и коммерческая недвижимость, промышленность).

Виталий Сергейчук, член правления ВТБ, отметил, что применение механизмов ГЧП положительно влияет на рост ВВП, занятость населения, налоговые поступления, развитие инфраструктуры и инвестиционную привлекательность регионов. Эти инструменты позволяют максимально использовать потенциал институциональных инвесторов, государственных банков, компаний с государственным участием и других участников рынка для финансирования отрасли и реализации новых масштабных проектов.

По оценкам аналитиков, внедрение ГЧП при строительстве и модернизации объектов инфраструктуры обеспечит приток инвестиций в размере 29 триллионов рублей в течение 15 лет.

Анализ показал, что наибольший потенциал использования ГЧП наблюдается в строительстве автомобильных дорог (8,8 балла из 10) и аэропортов (8,4 балла). Транспортная (6,8 балла) и социальная (5,9 балла) инфраструктуры лидируют по средней оценке потенциала. При этом, существуют возможности для расширения применения ГЧП во всех сферах, особенно в тех, где опыт использования ГЧП пока невелик, например, в промышленности и космической отрасли.

В прогнозе развития инфраструктуры рассматриваются три сценария на ближайшие 15 лет. В базовом сценарии соотношение вложений в проекты ГЧП и госзаказа в России составит в среднем 1 к 5, с возможным ростом до 1 к 4 на этапе строительства ВСМ.

Согласно оптимистичному сценарию, к 2040 году соотношение ГЧП и госзаказа достигнет 1 к 2,2. Это станет возможным при реализации крупнейших транспортных проектов с использованием механизмов ГЧП. Реализация оптимистичного сценария позволит сэкономить не менее 11 триллионов рублей бюджетных средств на этапе строительства в период с 2026 по 2040 годы.

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

1 606

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Россия зовет ВТБ


0
0

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Сегодня никто не хочет сидеть на скамье запасных — ни спортсмены, ни бизнесмены, ни обычные люди
