Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики

  • 27/11/2025, 11:35
Только за последний месяц более ребят посетили энергообъекты

Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетикиВыбор будущей профессии – значимый и волнующий этап в жизни каждого учащегося. Сегодняшним школьникам недостаточно просто узнать о профессии из рассказа – им необходимо увидеть все своими глазами, прикоснуться к оборудованию, попробовать себя в деле. Именно поэтому компания «Россети Новосибирск» считает экскурсии на действующие энергетические объекты эффективным инструментом профориентации. Только за последний месяц более сотни школьников посетили энергообъекты.

Эти экскурсии популярны не только среди новосибирских школьников, но и среди учеников из районов области. Например, недавние посещения производственных площадок прошли в Барабинском и Каргатском районах.

Старшеклассники погружаются в мир высокого напряжения и сложных систем – знакомятся с современным оборудованием, процессами производства и передачи электроэнергии на подстанциях, посещают диспетчерские, где на больших мониторах отображается энергосистема в режиме реального времени, пробуют себя в роли испытателей в электротехнических лабораториях и «примеряют» профессию энергетика.

Важный аспект экскурсий – обучение правилам безопасного обращения с электричеством. Специалисты компании подробно объясняют возможные опасности и меры предосторожности при работе с энергооборудованием, рассказывают о правилах поведения на энергообъектах и средствах защиты, используемых энергетиками. Они даже учат оказывать первую помощь условно пострадавшему от удара током на специальном тренажере.

Особый интерес эти события вызывают у участников «Энергокружков» – профориентационного проекта, который компания развивает в регионе уже второй год, увеличивая число учебных заведений-участников. Участники кружка получают уникальную возможность углубленно изучать физику, изнутри знакомиться с работой энергетиков, получать именную стипендию в течение года, а после школы – обучаться по целевой программе в вузе или ссузе с гарантированным трудоустройством.

Подобные мероприятия позволяют ученикам не только расширить свой кругозор и углубить знания, но и всерьез задуматься о будущей профессии. В целом, они помогают молодежи лучше понять важность и сложность энергетической отрасли и увидеть на практике, сколько усилий прилагают энергетики для обеспечения надежного энергоснабжения региона.

Фото предоставлено пресс-службой «Россети Новосибирск». Автор фото: Максим Богатырев

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика Россети Новосибирск


