Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду

Новосибирский рыбак Сергей Лушков стал участником скандала после публикации фотографии с зимней рыбалки с сыном. В комментариях его упрекнули в безответственности за выход на тонкий лёд. Однако многие участники обсуждения поддержали мужчину, подчеркнув безопасность выбранного места. Лушков объяснил, что занимается рыбалкой уже 30 лет и всегда проверяет прочность льда перед выходом.​​​​​​​

Сергей спокойно воспринимает критику рыбалки на льду с ребёнком.

— Пабликам же нужно что-то печатать, за что-то зацепиться. В этом году уже погибли двое детей на водоёмах. Это, конечно, большая трагедия. А блогерам на этой теме можно словить хайп. Вот попался мой пост. Думаю, что это по большей степени рандомно — на моём месте мог бы оказаться любой другой, — рассказал Сергей изданию Горсайт.

Он также предупредил всех, кто планирует пойти на реку. По его словам, если не уверенности в водоёме или сомнения, лучше не выходить на воду.

Напомним, с наступлением холодов спасатели МАСС просят жителей быть особенно внимательными возле водоемов. Каждый год тонкий лед уносит жизни людей.

Ранее редакция сообщала о том, что восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области.