Продажи контрацептивов в ноябре в Новосибирске резко сократились

За ноябрь продажи лекарственных препаратов в Новосибирске снизились примерно на 7%, по сравнению с октябрем. При этом средняя цена аптечной корзины практически не изменилась — 7082,69 рублей (-0,41%). Об этом сообщили аналитики сервиса «Индекс Megapteka.ru».

Почти 15% в корзина (1638,9 рубля) пришлось на препараты эндокринной системы. Их продажи за месяц резко выросли — на 21,4%. Заметный рост спроса также наблюдался на препараты, связанные с лечением аллергии (4,3%) и для офтальмологии (3,42%).

В лидерах падения спроса — контрацептивы. Их продажи сократились за месяц на 25%. Стоит отметить, что о падении продаж контрацептивов в регионе весной 2025 года говорили и аналитики DSM Group.

На 15,33% упал спрос на средства от боли, на 13% — на препараты для лечения нервной системы и психического здоровья. Сократились продажи лекарств от инфекций (-7,13%) и препаратов от простуды и гриппа (-5,11%).

— Ноябрь стал переходным месяцем между окончанием простудной волны и зимним сезоном хронических заболеваний. Спрос смещается в пользу длительной терапии и поддерживающих препаратов, а цены остаются относительно стабильными, —констатировали аналитики сервиса.

Для сравнения, в Омске в лидерах роста спроса были препараты от гриппа и простуды (+21,16%), на 25% упали продажи контрацептивов. В Красноярске в лидерах роста также противовирусные препараты (+9,22%). Почти на 20% упали продажи препаратов для зрения, на 17,5% — контрацептивов.

В целом по России крупнейшие группы в ноябре по доле продаж (в рублях):

Сердце и сосуды — 22,93%

ЖКТ и печень — 16,28%

Эндокринная система — 13,60%

Нервная система — 12,78%

Простуда и грипп — 10,66%

Среди ЖНВЛП в лидерах подорожания Моночинкве, 40 мг, 30 шт. (+65,5%), Сульфасалазин-ЕН, 500 мг, 50 шт. (+22,3%), аскорбиновая кислота, р-р для инъекций (+21,9%).

Напомним, согласно сводкам Новосибирскстата, в январе 2025 года средняя цена 100 мл физраствора для приготовления инъекционных растворов лекарственных средств составляла 26,59 рубля. В сентябре — 37,40 рубля. То есть за девять месяцев препарат подорожал на 40,6%. Новосибирцы говорят о росте в 60%. При этом работники аптек отмечают, что очень сильно растут цены на самые дешевые препараты. Согласно данным официальной статистики, в 2025 году в Новосибирской области валидол подорожал на 21,74%, гепариновая мазь — на 17%, кеторол — на 15,8%, аспирин — на 11,5%.

На этой неделе глава областного Минздрава сообщил о росте заболеваемости ОРВИ. Пока речь идет о подъеме на 10-15%, в основном – среди детского населения. Однако в соседних регионах уровень заболеваемости в конце ноября достиг 57% от всего состава школьников. В Новосибирской области власти планируют ввести масочный режим в поликлиниках.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске опровергли дефицит препаратов для лечения рассеянного склероза.