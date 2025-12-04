Рекламодателям

Новосибирский эксперт рассказал о вандализме в парках города

  • 04/12/2025, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Новосибирский эксперт рассказал о вандализме в парках города
На этой неделе под прицелом видеокамер неизвестные испортили световую инсталляцию в Первомайке

В Первомайском парке Новосибирска на этой неделе произошла неприятная ситуация. Неизвестные испортили новогоднюю световую инсталляцию у фонтана и украли украшения с главной ёлки. Эта информация была опубликована пресс-службой «Дирекции городских парков».

—  Мы глубоко огорчены этим случаем. Создание праздничной атмосферы — это труд многих сотрудников, которые стараются, чтобы парк дарил жителям радость. Подобные действия наносят ущерб не только имуществу, но и настроению всех посетителей, —  отмечалось в сообщении.

Эта информация вызвала гневные комментарии со стороны новосибирцев.

Впрочем реанимировать разрушенную вандалами инсталляцию удалось достаточно быстро. Как сообщили в дирекции, сегодня, 4 декабря, световая иллюминация на площади у фонтана в парке «Первомайский» восстановлена.

Световая иллюминация на площади у фонтана в парке «Первомайский» восстановлена.

Как рассказал Infopro54 Антон Степанов, представитель Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР) в Новосибирске, сейчас случаи вандализм в общественных зонах Новосибирска достаточно редки.

— Сегодня в парках повсюду установлены камеры, а на территории дежурит охрана. Кроме того, люди стали более ответственными и внимательными. Вандализм, который был обычным делом десять лет назад, теперь встречается гораздо реже. Например, в Первомайском парке у меня был пульт от аттракциона. Чтобы запустить его, злоумышленники забирались в помещение, разбивая окна. Конечно, ничего не получалось, но стёкла страдали. Ещё один случай произошёл в Березовой роще. Там ломали ограждения на веревочном парке. Это тоже было много лет назад, — отметил специалист редакции Infopro54.

Напомним, в начале ноября мэр Новосибирска Максим Кудрявцев «объявил войну» вандалам. По его словам, в Минске штраф за испорченное имущество кратно увеличивается: в 100 раз. Разбил витрину, которая стоит 10 тысяч, штраф в миллион. Через какое-то время вандализм исключается как класс. Новосибирске тоже намерен идти по этому пути.

Минувшим летом вандалы сломали спортплощадки в новом парке Арена. В 2024 году испохабили мурал с защитниками отечества под Новосибирском, изуродовали ограждения в Первомайском сквере, разрушили скульптуру Василия Теркина.

Ранее редакция сообщала о том, что аттракционы в парках Новосибирска за лето посетили полтора миллиона человек.

Источник фото: Дирекция парков Новосибирска

1 854

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : парк вандализм


