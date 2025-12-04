Беспроводные наушники стали главным хитом ноябрьских скидок в Новосибирске

За период ноябрьских распродаж аналитики цифровой экосистемы МТС изучили динамику продаж электроники в собственной розничной сети. Согласно их данным, в период с 11 по 30 ноября жители России приобрели небывалое количество наушников за последние три года. В Новосибирске в течение трех недель скидок интерес к этому типу устройств вырос почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим трехнедельным периодом.

Особой популярностью пользовались беспроводные наушники и модели с функцией активного шумоподавления (84%). При этом потребители предпочитали более доступные по цене устройства, средняя стоимость одного наушника составила 2 200 рублей. Самыми востребованными моделями в ноябре стали Realme Buds T200 Lite (16%), HUAWEI FreeBuds SE 3 (8%) и Samsung R410 Galaxy Buds Core (7%).

В России в целом наблюдается увеличение спроса и на другие значимые категории товаров. В частности, на долю смартфонов пришлось 25% от общего объема покупок в период распродаж. Реализация смартфонов в количественном выражении увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 14% по отношению к октябрю. В список наиболее популярных моделей вошли Infinix Smart 10 (13%), Samsung Galaxy A56 (11%) и Xiaomi Redmi A5 (5%).