Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска

Компания «Россети Новосибирск» развернула широкомасштабную деятельность по демонтажу незаконно установленных линий оптико-волоконной связи (ВОЛС) на столбах электропередач (ЛЭП).

Стартовые работы по ликвидации несанкционированных ВОЛС были проведены в пригородной зоне Новосибирска. В микрорайоне Пашино специалисты осуществили демонтаж устройств, обнаруженных ранее на 75 опорах ЛЭП. Данные действия направлены на снижение вероятности повреждений энергообъектов и обеспечение полноценного техобслуживания линий электропередач в соответствии с установленными нормами. Устранена угроза стабильности электроснабжения для местного населения.

К таким строгим, но законным мерам энергетиков подтолкнула удручающая статистика. В Новосибирской области с начала текущего года зарегистрировано более 27 тысяч опор с несанкционированными подвесами оптоволоконных линий, причем около шести тысяч из них до сих пор не имеют необходимого оформления. Более 80% этих нарушений наблюдается в областном центре и ближайших к нему районах. Чаще всего провайдеры, стремясь избежать затрат на правильную установку, отказываются оформлять ВОЛС или вовсе отрицают свою причастность к оборудованию, фактически бросая его. При этом оплата за услуги связи регулярно взимается с абонентов.

Пока размещение ВОЛС не будет соответствовать требованиям, существует около шести тысяч потенциальных аварийных ситуаций. Во-первых, при самовольном монтаже оптоволокна провайдеры не оценивают состояние опоры ЛЭП и дополнительную нагрузку на конструкцию. Во-вторых, без соблюдения нормативов ВОЛС могут быть установлены слишком близко к проводам ЛЭП, что может привести к их перехлесту, особенно в плохую погоду, и, как следствие, к отключениям. В-третьих, нелегальная установка затрудняет обслуживание электросетей и оперативное устранение неполадок, ограничивая доступ персонала к оборудованию.

Негативные последствия в первую очередь затронут потребителей, которые могут столкнуться с перебоями в связи и электроснабжении. Энергетическая компания начинает принимать сообщения от жителей. Если у вас есть подозрения о нарушениях при установке оптоволокна или о влиянии линий связи на надежность электроснабжения, сообщите об этом на автоответчик «телефона доверия» по номеру 8 (383) 289-41-00 (конфиденциальность гарантируется). Также можно сообщать о монтажных работах на опорах ЛЭП, выполняемых персоналом без спецодежды компании. Специалисты осмотрят оборудование и примут необходимые меры.