Крупный тендер на перевозку тел объявлен в Новосибирске

Департамент инвестиций и потребрынка Новосибирска ищет подрядчика для оказания услуг по транспортировке тел умерших (погибших) с места обнаружения в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы или патологоанатомического вскрытия.

Напомним, первый тендер на оказание муниципальной услуги по транспортировке тел умерших в Новосибирске протестировали в конце 2024 года. Стартовая цена контракта составляла 2,6 млн рублей, за которые победитель должен был предоставить 1300 услуг (2000 рублей за услугу).

— С одной стороны, это узкий вопрос, а с другой — реальный шаг в борьбе с «черными» похоронными агентами, — говорил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета заммэра Максим Останин.

За 2025 год департамент провел три тендера: в марте, июне и сентябре. Стартовая цена контракта варьировалась от 3,9 до 4,3 млн рублей (всего 12,5 млн). Во всех торгах победителем стало АО «Мемориальная служба «ИМИ». Договоры заключались на несколько месяцев. В рамках контрактов подрядчик должен был в совокупности транспортировать 4421 тело. На первый двух торгах услуга обходилась бюджету в 2800 рублей за одного человека, в сентябре ее стоимость выросла до 3000 рублей.

Ранее в ответ на запрос редакции Infopro54 в мэрии сообщали, что в течении 2025 года департаментом планируется заключение новых муниципальных контрактов на оказание услуг по транспортировке тел умерших (погибших). На указанное мероприятие доведено лимитов бюджетных ассигнований в размере 7 млн рублей. Ориентировочное количество предоставляемых услуг — 6000.

Новый тендер предусматривает оказание услуг практически в течение года: с 1 января по 18 декабря 2026 года. Стартовая цена контракта — 11,3 млн рублей, за которую победитель должен транспортировать 3228 тел умерших. В обосновании средней наименьшей цены контракта отмечается, что одна услуга может обойтись городу в 3500 рублей. На запрос о цене поданы три предложения, минимальное составляет 3000 рублей.

Напомним, весной 2025 года пресс-служба АО «ИМИ» заявляла, что в Новосибирске участились случаи, когда тела ушедших из жизни горожан увозят частные ритуальные компании, которые уговорами заставляют родственников сразу подписать договор на ритуальные услуги и включают в него существенные суммы за услугу перевозки. В сентябре 2025-го департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска предупредил жителей города о «черных ритуальных агентах». В ведомстве заявили, что они пользуются горем людей, потерявших близких, и навязывают платные услуги.

Стоит также напомнить, что мэрия наводит порядок еще на одном сегменте рынка ритуальных услуг: с кладбищ города убираются незаконно установленные торговые объекты. Право на их размещение будет разыгрываться на торгах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожали похороны. Официальный ценник на копку могил вырос на 10%.