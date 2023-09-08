Частные инвесторы могут открыть брокерский счет через «Госуслуги»

Новый сервис доступен клиентам-физлицам, имеющим подтвержденную учетную запись на портале.

Для заключения брокерского договора и открытия счета достаточно зайти на сайт ПСБ в раздел «Инвестиции — брокерское обслуживание«, выбрать опцию «Заключить договор через «Госуслуги» и подтвердить личные данные с помощью кода из СМС. Новый сервис позволяет открыть брокерский счет и начать инвестировать на фондовом и валютных рынках без визита в офис ПСБ.

В банке подчеркнули, что дистанционное открытие брокерского счета расширяет возможности частных инвесторов и гарантирует безопасное проведение всех операций из любой точки России, а весь процесс займет не более 5 минут.