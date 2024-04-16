Деревянный Mercedes-Benz продают за 10 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают Mercedes-Benz G-класса из дерева. Он построен на базе УАЗа.

Как сообщается в объявлении, кузов машины полностью из дерева, а в салоне имеется только одно водительское кресло.

Авто было изготовлено новосибирскими умельцами с Youtube-канала « Garage54». Они занимаются тюнингом различных авто.

За деревянный «Гелик» хотят 9,9 миллиона рублей.

— Можно ездить, можно на дрова, — написано в объявлении.

Стоит учитывать, что поставить на учет подобный автомобиль не получится.

Ранее редакция сообщала о том, что швейцарские часы за 2,8 млн рублей продает житель Новосибирска.