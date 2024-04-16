Деревянный Mercedes-Benz продают за 10 миллионов рублей в Новосибирске

В Новосибирске продают Mercedes-Benz G-класса из дерева. Он построен на базе УАЗа.
Как сообщается в объявлении, кузов машины полностью из дерева, а в салоне имеется только одно водительское кресло.
Авто было изготовлено новосибирскими умельцами с Youtube-канала « Garage54». Они занимаются тюнингом различных авто.
За деревянный «Гелик» хотят 9,9 миллиона рублей.
— Можно ездить, можно на дрова, — написано в объявлении.
Стоит учитывать, что поставить на учет подобный автомобиль не получится.
Ранее редакция сообщала о том, что швейцарские часы за 2,8 млн рублей продает житель Новосибирска.
Источник фото: сайт Авито
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