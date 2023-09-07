Рекламодателям

Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры

  • 07/09/2023, 12:14

Erid:4CQwVszH9pUkpjw4Vuh
Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры
В августе Центробанк повысил ключевую ставку до 12%, что в перспективе стимулирует рост ставок ипотечных кредитов. ГК «Расцветай» и ее дочерний бренд — строительная компания «Акация» сохраняют комплекс специальных предложений на покупку квартиры — ипотеку от 1,9%.*

Специальное предложение действует на приобретение квартир в жилом комплексе «Расцветай на Авиастроителей», кварталах «Сосновый бор» и «Цветной бульвар».

«Расцветай на Авиастроителей» — проект комфорт-класса. Его по достоинству оценят как молодые люди, которые ведут активный образ жизни, так и семьи с детьми. Квартал расположен на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие парков.

Тем, кому близка динамично развивающаяся атмосфера левого берега, понравится квартал «Цветной бульвар».  Рядом — остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты. В 15 минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, а в 20 минутах езды — станция метро «Площадь Маркса».

Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры

Локация квартала «Сосновый бор» гармонично сочетает развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы.

Локация квартала «Сосновый бор» – поселок Кудряшовский. Это место сочетает в себе развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries.

Получить подробную информацию о проектах и других предложениях застройщика в можете в офисах продаж компании.

Офисы продаж:
ул. Авиастроителей, 3/2
ул. Береговая, 1/1
ул. Сибиряков-гвардейцев, 53/1а
тел. +7 (383) 255-00-84
гкрасцветай.рф
акация54.рф

*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» — от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой — от 3,9%. Действует на «Расцветай на Авиастроителей», кварталы «Сосновый бор» и «Цветной бульвар. Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

Застройщики: ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Лаванда». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»
Фото предоставлены рекламодателем

134

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки от застройщика новостройки Новосибирска недвижимость в Новосибирске


Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoEb1ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXoDyaЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUkpQXnZd2ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUkpQXntoKЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Набор добровольцев в отряд операторов БПЛА
30/08/23 12:51
Сколько мест в вузах по квотам заняли участники СВО и их дети
29/08/23 13:59
Участники СВО смогут компенсировать расходы на газификацию
29/08/23 12:12

На территории новосибирского вуза открылся пункт мониторинга окружающей среды

Студенты будут отслеживать загрязнение атмосферы на территории Октябрьского района города.
Читать далее >>

Для клиники Мешалкина построят новые корпуса

В том числе корпус для детского кардиохирургического отделения и детской онкологии.
Читать далее >>

В суд поступил иск о банкротстве новосибирской Клиники 1+1

Иск подал арендодатель с которым у медучреждения многолетняя судебная тяжба.
Читать далее >>

Власти Новосибирска пока не решили, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной

Горожане собирают подписи под петицией за организацию Аллеи Памяти.
Читать далее >>

Сибиряки в кругосветной экспедиции Russian Ocean Way подверглись нападению акул

Экипаж вместе с вещами был эвакуирован, но катамаран спасти не удалось.
Читать далее >>

Министр РФ Николай Шульгинов оценил готовность ТЭЦ-3 Новосибирска к модернизации

На станции планируется провести масштабное обновление оборудования по федеральной программе ДПМ-2.
Читать далее >>

Аудиторы проверят расходы на обустройство конечных остановок в Новосибирске

От результатов предыдущей проверки депутаты пришли в шок.
Читать далее >>

Горсовет рассмотрит перенос сроков сдачи станции метро Спортивная

Этот вопрос вынесен на октябрьское заседание комиссии по городскому хозяйству.
Читать далее >>

Диспетчерский центр системного оператора в Новосибирске сдадут в конце 2023 года

Однако, для полного запуска инвестору еще понадобится время для технического оснащения зданий.
Читать далее >>

Стал известен организатор VI Новосибирского агропродовольственного форума

Победителем аукциона стало ООО «Экспоивентс».
Читать далее >>

Актуальный разговор

Сергей Бондаренко: Культуру захоронений нужно увидеть и уметь показать ее обществу

Сергей Бондаренко: Искусство прощания нужно увидеть и уметь показать его обществу

Директор МУП «Похоронный дом «ИМИ», депутат горсовета Сергей Бондаренко — о беспринципности «черных агентов» и красоте похоронной профессии, которая борется за сотрудников.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Прокуратура проверит управляющую компанию после сообщений о травме на детской площадке
7/09/23 12:19
Право&Порядок
Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры
7/09/23 12:14
Недвижимость
ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене
7/09/23 11:47
Город Спорт
В мэрии Новосибирска определили лидеров среди молодых ученых
7/09/23 11:22
Власть Наука
В Новосибирской области начали прививать от гриппа
7/09/23 11:09
Медицина
Метро Новосибирска в августе перевезло почти 7 млн пассажиров
7/09/23 11:08
Транспорт
ЗАГС Новосибирской области опубликовал самые распространенные имена
7/09/23 10:53
Общество
В теплосетевой комплекс Новосибирска направят 20 млрд руб. в течение 10 лет
7/09/23 10:53
Власть Общество
Новосибирская область впервые отправила гусиный пух в Южную Корею
7/09/23 10:51
Бизнес ВЭД
Умер основатель Хилокского рынка Анатолий Зяблов
7/09/23 10:40
Происшествия
С 1 сентября в Новосибирске запущен новый троллейбусный маршрут № 29
7/09/23 10:31
Власть Общество Транспорт
Дома Новосибирска могут подключить к отоплению раньше срока
7/09/23 10:25
Город
В Новосибирской области введено более 2 млн кв. метров жилья
7/09/23 10:16
Недвижимость
Жильцов горевшего дома временно разместили в гимназии №12 в Новосибирске
7/09/23 10:11
Город
На территории новосибирского вуза открылся пункт мониторинга окружающей среды
7/09/23 10:02
Бизнес Образование ЦУР
В Новосибирской области директора школы уличили в нецелевом использовании средств
7/09/23 9:56
Право&Порядок
Для клиники Мешалкина построят новые корпуса
7/09/23 9:24
Медицина
В Новосибирске опять растет заболеваемость ковидом
6/09/23 19:46
Медицина
В суд поступил иск о банкротстве новосибирской Клиники 1+1
6/09/23 19:41
Бизнес Медицина Право&Порядок
Власти Новосибирска пока не решили, что будет на месте взорвавшегося дома на Линейной
6/09/23 19:29
Власть Общество
Популярное
В Новосибирской области начали прививать от гриппа
7/09/23 11:09
Медицина
Стало известно, как мошенники обманывают туристов в «бархатный сезон»
7/09/23 9:38
Власти намерены охладить рынок, разогретый программами ипотек с господдержкой
6/09/23 9:30
Правила одалживания денег: на что обратить внимание?
5/09/23 15:30
Власти планируют установить штрафы за незаконные экскурсии
5/09/23 12:53
Стоимость печати в стране вырастет из‑за отсутствия краски и других расходников из ЕС
5/09/23 9:54
Новости компаний
К онлайн-платформе студенческих стажировок «Уралсиб.Ускорение» подключились 110 вузов
7/09/23 10:00
Наблюдательный совет банка ВТБ утвердил новый состав правления
6/09/23 16:20
Аналитики Сбера отмечают, что сибиряки готовы дольше копить деньги на вкладе
6/09/23 12:55
Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года
5/09/23 10:51
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером праздника День знаний в Центральном парке
4/09/23 16:54
В августе выдачи ипотеки в России достигли рекордных 800 млрд рублей
4/09/23 14:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Сентябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска