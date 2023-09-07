Держим ставки: известный застройщик предлагает специальные условия на квартиры

Специальное предложение действует на приобретение квартир в жилом комплексе «Расцветай на Авиастроителей», кварталах «Сосновый бор» и «Цветной бульвар».

«Расцветай на Авиастроителей» — проект комфорт-класса. Его по достоинству оценят как молодые люди, которые ведут активный образ жизни, так и семьи с детьми. Квартал расположен на пересечении улиц Авиастроителей и 25 лет Октября. Эту локацию очень любят новосибирцы за хорошую транспортную развязку, сформированную социальную инфраструктуру и наличие парков.

Тем, кому близка динамично развивающаяся атмосфера левого берега, понравится квартал «Цветной бульвар». Рядом — остановки общественного транспорта, торгово-развлекательный комплекс «МЕГА», школы, детские сады, супермаркеты. В 15 минутах на автомобиле — выезд на одну из транспортных артерий Новосибирска — Бугринский мост, а в 20 минутах езды — станция метро «Площадь Маркса».

Локация квартала «Сосновый бор» – поселок Кудряшовский. Это место сочетает в себе развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries.

Получить подробную информацию о проектах и других предложениях застройщика в можете в офисах продаж компании.

Офисы продаж:

ул. Авиастроителей, 3/2

ул. Береговая, 1/1

ул. Сибиряков-гвардейцев, 53/1а

тел. +7 (383) 255-00-84

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*В рамках программы «Дисконт на период строительства»: «Семейная ипотека» — от 1,9%; по программе ипотека с господдержкой — от 3,9%. Действует на «Расцветай на Авиастроителей», кварталы «Сосновый бор» и «Цветной бульвар. Первоначальный взнос — от 15%. Срок кредита — до 30 лет. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Предложение действует с 01.09.23 по 30.09.23 года либо до изменения Банком условий кредитования.

Застройщики: ООО СЗ «Вербена», ООО СЗ «Магнолия», ООО СЗ «Лаванда». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.