Где 13 марта соберутся специалисты по продажам и РОПы Новосибирска?

Форум «Территория продаж» — это концентрат реальных кейсов по продажам, секретов по лидгену и удержанию клиентов.
Участие в форуме абсолютно бесплатное, а регистрация уже открыта!
«Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами» — рекомендуют организаторы.
Эксперты форума:
АЛЕКСАНДРА ТЕПФЕР, менеджер по работе с ключевыми клиентами Битрикс24, расскажет, как усилить конверсию продаж с AI, нон-стоп получать прибыль от одного и того же клиента и как продавать в любой момент, из любой точки.
ОКСАНА ШАБАЛИНА, дивизиональный управляющий 2ГИС, расскажет о том, как подбирать и адаптировать сотрудников отделов продаж, об основных трендах в обучении персонала, а также, как эффективно управлять отделом продаж.
ВЛАДИМИР БУРКОВ, директор IT-компании Business Upgrade, расскажет об инструментах CRM для отделов продаж, как выстроить действительно работающий отдел, который выполняет и перевыполняет планы, о кейсах настройки эффективной системы автоматизации в компаниях, а также BI-аналитике для отчетности.
Также для вас выступят эксперты компаний: NL International и фабрики Brendoss. Спикеры – настоящие гуру по продажам, которые не «льют воду», а готовы делиться своим опытом и знаниями.
Всего за один рабочий день эксперты расскажут, как:
Это лишь малая часть того, что вас ожидает на бизнес-форуме!
5 причин участвовать в форуме:
Можно придумать 100 отговорок, чтобы не пойти и дальше вязнуть в рутине: бесполезно, реклама, «я все знаю» … А можно собраться и выйти из зоны комфорта, получить заряд мотивации, новую информацию и деловые контакты. Каждый решает сам.
Теперь, когда сомнений не осталось, нужно сразу регистрироваться. Форум пройдет с 10:30 до 16:30 в КК им. В.В. Маяковского. Места в зале ограничены, поэтому пройдите регистрацию участника заранее. Занесите 13 марта в календарь как событие, которое нельзя пропустить.
Уточнить информацию по вопросам участия можно в IT-компании Business Upgrade по тел.:
+7 (383) 362-26-26 или email: info@bizupgrade.ru
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Иллюстрация и видео предоставлены рекламодателем.
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