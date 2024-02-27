Где 13 марта соберутся специалисты по продажам и РОПы Новосибирска?

Форум «Территория продаж» — это концентрат реальных кейсов по продажам, секретов по лидгену и удержанию клиентов.

Участие в форуме абсолютно бесплатное, а регистрация уже открыта!

«Тренинги, интенсивы и книги — это теория, она поможет лишь на старте. Но если продажи идут хорошо, а хочется еще больше? Если у вас лучшая команда продавцов, а клиентов больше не становится? Забирайте на форуме практический опыт спикеров, получите ответы на вопросы, обсуждайте тренды и успешные кейсы с коллегами» — рекомендуют организаторы.

Эксперты форума:

АЛЕКСАНДРА ТЕПФЕР, менеджер по работе с ключевыми клиентами Битрикс24, расскажет, как усилить конверсию продаж с AI, нон-стоп получать прибыль от одного и того же клиента и как продавать в любой момент, из любой точки.

ОКСАНА ШАБАЛИНА, дивизиональный управляющий 2ГИС, расскажет о том, как подбирать и адаптировать сотрудников отделов продаж, об основных трендах в обучении персонала, а также, как эффективно управлять отделом продаж.

ВЛАДИМИР БУРКОВ, директор IT-компании Business Upgrade, расскажет об инструментах CRM для отделов продаж, как выстроить действительно работающий отдел, который выполняет и перевыполняет планы, о кейсах настройки эффективной системы автоматизации в компаниях, а также BI-аналитике для отчетности.

Также для вас выступят эксперты компаний: NL International и фабрики Brendoss. Спикеры – настоящие гуру по продажам, которые не «льют воду», а готовы делиться своим опытом и знаниями.

Всего за один рабочий день эксперты расскажут, как:

автоматизировать до 60% рутинных задач с помощью АI и сэкономить до 20 часов рабочего времени в неделю;

увеличить конверсию продаж на 40% благодаря CRM;

подружить продажи и маркетинг;

вдохновлять и мотивировать продавцов на перевыполнение плана продаж.

Это лишь малая часть того, что вас ожидает на бизнес-форуме!

5 причин участвовать в форуме:

приобретёте ценный опыт от федеральных гигантов продаж;

получите ответы на вопросы, которые нельзя просто «загуглить»;

встретите сотни потенциальных партнеров и клиентов;

узнайте, как использовать новые технологии, включая искусственный интеллект и нейросети, для увеличения эффективности продаж;

даже на бесплатном форуме вас ждут призы и подарки от организаторов, скидки и бонусы.

Можно придумать 100 отговорок, чтобы не пойти и дальше вязнуть в рутине: бесполезно, реклама, «я все знаю» … А можно собраться и выйти из зоны комфорта, получить заряд мотивации, новую информацию и деловые контакты. Каждый решает сам.

Теперь, когда сомнений не осталось, нужно сразу регистрироваться. Форум пройдет с 10:30 до 16:30 в КК им. В.В. Маяковского. Места в зале ограничены, поэтому пройдите регистрацию участника заранее. Занесите 13 марта в календарь как событие, которое нельзя пропустить.

Уточнить информацию по вопросам участия можно в IT-компании Business Upgrade по тел.:

+7 (383) 362-26-26 или email: info@bizupgrade.ru

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