ГК «Расцветай» открыла продажи квартир в комплексе рядом с площадью Калинина

В «Расцветай на Дуси Ковальчук» можно реализовать разные сценарии жизни. Здесь будет комфортно как людям с высокой деловой активностью, так и тем, кто предпочитает размеренный темп жизни.

В 3 минутах ходьбы от жилого комплекса — остановка общественного транспорта, удобный выезд на одну из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска — улицу Дуси Ковальчук, в 14 минут пешком — станция метро «Заельцовская» и площадь Калинина, откуда ходят более 20 маршрутов общественного транспорта, благодаря чему можно быстро добраться в любую точку города. При этом «Расцветай на Дуси Ковальчук» расположен внутри квартала, вдали от оживленных магистралей и рядом с зеленым массивом Ельцовского парка. Такое местоположение — возможность жить одновременно рядом с одной из ключевых транспортных развязок Новосибирска и в уединенной, приватной локации.

В новом жилом комплексе будет комфортно семьям с детьми. Образовательные учреждения рядом с домом — удобно для родителей и безопасно для детей. В радиусе 500 метров — школы и детские сады. Кроме того, в шаговой доступности с «Расцветай на Дуси Ковальчук» находятся два крупных вуза столицы Сибири: Новосибирский медицинский университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

С верхних этажей проекта ГК «Расцветай» открываются впечатляющие виды на живописное природное окружение и современный урбанистический пейзаж.

Визитная карточка объектов известного новосибирского застройщика — детально проработанная придомовая территория. «Расцветай на Дуси Ковальчук» тоже не стал исключением: уютный зеленый двор с амфитеатром, выполненный по авторскому дизайн-проекту, отдельные зоны для тихого и активного отдыха, детская площадка, предусматривающая разные сценарии игр, делают пространство жилого комплекса удобным для жильцов разного возраста.

Места общего пользования «Расцветай на Дуси Ковальчук» — не просто элемент дома, это часть жилой среды с атмосферой уюта и комфорта. Лаконичный дизайн, стильное точечное освещение, стеклянные входные группы, которые пропускают много естественного света, что дает ощущение простора и безопасности. В холле первого этажа предусмотрены помещения под хранение колясок и велосипедов.

Для жителей с авто в «Расцветай на Дуси Ковальчук» предусмотрен трехуровневый подземный паркинг.