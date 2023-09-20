Готовность филиалов АО «РЭС» к работе в отопительный сезон проверят специальные комиссии

В сентябре начали работу внутренние комиссии АО «РЭС» по проверке готовности филиалов предприятия к прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2023 – 2024 гг. Они будут оценивать результаты масштабной подготовительной работы, начатой энергетиками еще весной.

Членам комиссий предстоит проверить выполнение условий готовности филиалов для работы в отопительный сезон, список которых, согласно регламентирующим документам, насчитывает несколько десятков пунктов, структурированных по 6 группам:

системная надежность;

техническое состояние;

персонал;

противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность;

ремонтная деятельность;

передача электроэнергии.

Основной целью контрольных мероприятий является определение степени готовности оборудования и персонала к передаче электрической энергии по сетям АО «РЭС» в условиях низких температур наружного воздуха и максимального уровня потребления.

Напомним, что ранее генеральный директор компании Дмитрий Шароватов принял участие в заседании федерального штаба под руководством министра энергетики РФ Николая Шульгинова, посвященном подготовке к прохождению отопительного сезона 2023–2024 годов в Сибирском федеральном округе (СФО). А оперативный персонал сетевой организации был привлечен на штабную и общесетевую противоаварийную тренировку, по результатам которой новосибирские энергетики в очередной раз подтвердили готовность к оперативному реагированию на нештатные ситуации на объектах ТЭК.

Работа комиссий в АО «РЭС» продолжится в течение ближайшего месяца, по результатам будет принято решение о готовности компании к отопительному сезону 2023–2024 годов.