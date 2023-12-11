История преодоления: новосибирцы в числе первых увидели фильм об известном паралимпийце Олеге Крецуле

В минувшие выходные новосибирцы одними из первых увидели драму «Крецул» (18+), которая рассказывает непростую историю знаменитого паралимпийца Олега Крецула. Спецпоказ прошел в Центре культуры и отдыха «Победа», в официальный прокат картина выйдет 14 декабря.

Фильм стал дебютной работой режиссера Александры Лихачевой и снят кинокомпаниями WISH Media и METRAFILMS при поддержке видеосервиса Wink от «Ростелекома». В основе сюжета — рассказ о молодом перспективном дзюдоисте Олеге Крецуле, который, лишившись зрения после аварии, находит в себе силы жить и возвращается в большой спорт, во многом благодаря преданности и упорству лучшего друга Виталия.

Новосибирск стал одним из трёх городов, жители которых увидели фильм раньше других. Символично, что дата предпоказа совпала с проведением в городе традиционного всероссийского турнира по дзюдо «Дружба народов». Реальные прототипы героев драмы — Олег Крецул и Виталий Глигор — специально для новосибирцев записали видеоприветствие, которое зрители посмотрели перед фильмом.

«Когда мы объявили, что будем делать показ в “Победе”, буквально сразу мне позвонил Виталий Глигор и сказал, что у них с Олегом в Новосибирске очень много друзей: это и их тренер, и команда, и ребята, с которыми Олег боролся. Он долго рассказывал мне, насколько рад и насколько здорово, что этот фильм покажут именно здесь», — отметила во вступительном слове продюсер фильма Анна Шалашина.

Не смотря на сильные морозы, на кинопоказ пришло немало зрителей, многие из них имеют отношение к спорту, а некоторые знают главных героев лично.

«Мы с Олегом Крецулом встречались на сборах в Новосибирске в 2014 году и принимали участие в организации Первенства России по дзюдо (спорт для слепых). Олег тогда проводил мастер-класс для юных спортсменов — не передать словами, с каким вниманием его слушали дети. Сегодня я привел своих воспитанников, чтобы они смогли узнать больше об этом легендарном спортсмене и вдохновится его примером», — рассказал Алексей Лапатнев, тренер по дзюдо спорткомплекса «Энергия», совместитель Новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

После просмотра состоялась творческая встреча с продюсером Анной Шалашиной, а также с исполнителями главных ролей — Сергеем Волковым и Владимиром Гарцуновым, которые общались с залом в режиме онлайн. Зрители охотно делились впечатлениями от фильма и задавали вопросы.