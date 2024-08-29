Как работать с Китаем в новых реалиях — узнали предприниматели Новосибирска

В связи с санкционным давлением и сложностями в международных взаиморасчетах, тема выступления Марии Сушкевич, начальника отдела валютного контроля Банка «Левобережный», вызвала неподдельный интерес всех участников.
В последние годы российские компании сталкиваются с ограничениями в проведении оплаты за определенный перечень товаров, и список товаров постоянно расширяется. При этом иностранный контрагент часто не может перечислить деньги в Россию. Банк контрагента отказывается зачислять деньги от российских банков/переводить деньги в пользу российских банков.
Также существует риск блокировки и возвратов платежей банками-корреспондентами. Регулярные комплаенс-запросы увеличивают срок исполнения платежа до 1-2 месяцев.
Как найти решения — узнали более 50 участников внешнеэкономической деятельности.
У гостей мероприятия также была уникальная возможность встретиться с генеральным директором компании SHANGHAI MANYA INDUSTRY AND TRADE CO., LTD, г-жой Майей Мань. Она поделилась успешными практиками работы с Россией и рассказала о перспективах взаимовыгодной работы в условиях новых экономических реалий.
Компания «Манья» с 2008 года активно работает в России, помогая наладить поставки из стран Азии, в том числе параллельный импорт, а также обеспечивая легкие и прозрачные расчёты благодаря наличию филиалов в разных странах.
Организатором мероприятия выступило агентство «ВДА».
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Фото предоставлено рекламодателем
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