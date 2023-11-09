Красноярцы летают за бонусы СберСпасибо, новосибирцы ходят в кафе, а кемеровчане одеваются в магазинах

13,3 млн покупок с использованием бонусов СберСпасибо совершили сибиряки с января по октябрь 2023 года. Чаще всего жители регионов СФО рассчитываются бонусами в супермаркетах, однако в различных территориях округа их используют по-разному.

Так, красноярцы чаще других сибиряков рассчитываются бонусами за услуги авиакомпаний, и с начала года потратили на авиабилеты 2,6 млн бонусов. Новосибирцы лидируют в списаниях бонусов СберСпасибо в кафе и ресторанах, где за 2023 год потратили 164,6 млн бонусных рублей. Кемеровчане же использовали 181,8 млн бонусов на покупки одежды и обуви.

Омичи чаще и больше других оставляют бонусы на АЗС. Жители Алтайского края – в аптеках. А томичи — оплачивают услуги страховых компаний.

С начала года сибиряков, рассчитывающихся бонусами СберСпасибо, стало на 15% больше. При этом объем списаний вырос более, чем вдвое. Общая же сумма списаний превысила 6,1 млрд бонусов СберСпасибо – об этом в ходе пресс-конференции, посвященной Зеленому дню, сообщил председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Сбер благодарит своих клиентов, предоставляя возможность рассчитываться бонусами СберСпасибо за покупки самых разных товаров и услуг у наших партнеров – от супермаркета до авиакомпании. Важно сказать, что в Зеленый день в добавок к повышенному бонусному кешбэку от наших партнеров Сбер разыграл беспрецедентное количество СберСпасибо – 100 000 000».

С 9 по 12 ноября Сбер проводит акцию Зелёный день, приуроченную ко дню рождения банка. В этот период действуют выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Вместе с партнерами в Зеленый день Сбер начисляет клиентам повышенное количество бонусов СберСпасибо.

Ознакомиться с подробностями проведения акции можно по ссылке.