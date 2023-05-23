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Многодетная мать сдала 12-летнего сына в детский дом за безобразное поведение

  • 23/05/2023, 14:59
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Многодетная мать сдала 12-летнего сына в детский дом за безобразное поведение
Подросток выпивал, курил и регулярно сбегал из дома.

В городе Урень Нижегородской области многодетная мать решила отказаться от сына-хулигана, пишет Telegram-канал Ni Mash. Трудный подросток не гнушался выпивки, курения, а также регулярно сбегал из дома и устраивал драки.

По данным издания, за то, что он в течение полугода семь раз уходил из дома, его поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

О матери школьника известно, что она воспитывает еще двоих детей и оплатила немалое число административных штрафов за своего непутевого сына.

Когда мальчик разбил стекла машин местного автопредприятия, мать приняла решение и вовсе от него отказаться. В ответ на что ребенок снова сбежал.

Когда мальчика нашли, то сразу отправили в детдом, где он проведет ближайшие полгода. На сегодняшний день так и не ясно, заберет ли мать своего сына по прошествии шести месяцев домой или оставит его в госучреждении до совершеннолетия.

Ранее редакция сообщала, что житель Белгородской области бросил боевую гранату во двор неприятеля.

Фото: freepik.com — freepik 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : трудный подросток мать сдала сына в детский дом в детский дом за плохое поведение


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