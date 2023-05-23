Многодетная мать сдала 12-летнего сына в детский дом за безобразное поведение

В городе Урень Нижегородской области многодетная мать решила отказаться от сына-хулигана, пишет Telegram-канал Ni Mash. Трудный подросток не гнушался выпивки, курения, а также регулярно сбегал из дома и устраивал драки.

По данным издания, за то, что он в течение полугода семь раз уходил из дома, его поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН).

О матери школьника известно, что она воспитывает еще двоих детей и оплатила немалое число административных штрафов за своего непутевого сына.

Когда мальчик разбил стекла машин местного автопредприятия, мать приняла решение и вовсе от него отказаться. В ответ на что ребенок снова сбежал.

Когда мальчика нашли, то сразу отправили в детдом, где он проведет ближайшие полгода. На сегодняшний день так и не ясно, заберет ли мать своего сына по прошествии шести месяцев домой или оставит его в госучреждении до совершеннолетия.

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