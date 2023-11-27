На предприятии в Сибири за возгоранием угля проследит умное видеонаблюдение

Для обучения модели видеоаналитики от ложных срабатываний использовались в том числе видеоматериалы с транспортными средствами с горячим двигателем или выхлопной системой, передвижениями сотрудников фабрики и птиц. Важным элементом стала настройка системы для круглосуточного фиксирования динамики изменения температуры складируемых угольных штабелей.

Результат измерений в режиме реального времени отображается на пульте дежурного диспетчера. При появлении подозрительных повышений температуры система оповещает дежурного, а также автоматически передает данные об инциденте по программному интерфейсу API.

Тепловизионный модуль выбранных камер с углом обзора 45о в отличие от обычного оптического сохраняет свою функциональность даже в условиях тумана, снегопада, дождя и других атмосферных осадков. Тепловизор не требует подсветки объекта и видит «теплое» свечение тела и его движение даже в темноте. Комплекс может определять температуру объектов от -40 до 550оС, что позволяет эффективно определять перегрев объектов и риск их возгорания. Для измерения температуры на предприятии используют чувствительный медицинский тепловизионный комплекс, погрешность при удаленном измерении температуры тела которого не более 0,6 оС без специализированного калибратора.

При создании сети на обширной территории предприятия использовали связь билайна. Внедрение многофункциональной системы на открытых складах позволило обеспечить дополнительную безопасность сотрудников, избавив от необходимости лишний раз подходить к штабелям угля для измерения температуры и минимизировать риск травматизма при возможном самовозгорании.