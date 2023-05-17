Предприниматель из Перми продает кофе на основе грудного молока

Пермский бизнесмен Максим Кобелев придумал продавать кофе на основе грудного молока женщин, пишет ФАН со ссылкой на тееграм-канал Mash. Он опубликовал соотвествующее объявление, в котором приглашал спонсировать кофейню подобными добавками «отечественного производства». За один литр женщины получают одну тысячу рублей.

На сегодняшний день уже девять женщин согласились продавать свое грудное молоко для массового потребления.

По словам Кобелева, в день у него заказывают около 50 стаканов такого кофе. Стоимость одной чашки составляет 650 рублей.

Ранее редакция сообщала, что в $18 тысяч обошлось Кадырову возвращение попавшего под санкции коня.