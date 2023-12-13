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ПСБ предложил клиентам «Универсальную защиту» платежных карт

  • 13/12/2023, 09:00

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ПСБ предложил новый продукт «Универсальная защита» – комплексное страхование денежных средств на картах ПСБ от киберинцидентов в любой точке мира.

Клиент может застраховать риски хищения денежных средств, совершенного с использованием методов социальной инженерии, – когда злоумышленники обманным путемПСБ предложил клиентам «Универсальную защиту» платежных карт получают данные карты или пароль от мобильного банка по телефону, в смс-сообщении или при оплате товаров в интернет-магазинах. Помимо защиты от киберинцидентов программа покрывает риски утраты карты или ПИН-кода, хищение денежных средств по поддельным документам или при снятии наличных в банкоматах и ряд других рисков.

Страховую программу можно оформить сразу на год или в формате подписки – подключить сервис защиты на месяц с последующей автоматической пролонгацией. Один полис защищает денежные средства клиента на всех его платежных картах ПСБ. При наступлении страхового случая банк подготовит для страховой компании документы, подтверждающие факт совершения незаконного списания средств. Для получения документов клиенту достаточно обратиться в любое отделение банка.

«Банковские карты по-прежнему остаются основным средством оплаты товаров и услуг для большинства наших клиентов. При этом традиционным магазинам клиенты все чаще предпочитают интернет-покупки, поэтому вопросы повышения уровня безопасности платежей становятся все более актуальными. Мы поддерживаем стремление клиентов защитить свои имущественные интересы при использовании платежных карт и предложили им удобный страховой продукт, защищающий от возможных финансовых потерь при мошеннических действиях. Благодаря новому сервису «Универсальная защита» держатель карт ПСБ получает широкое страховое покрытие рисков, которые могут возникать не только в случае киберинцидентов, но и при использовании платежных карт в повседневной жизни», – отметил Марат Муллагалиев, вице-президент, директор департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ.

Страховой полис можно оформить в любом офисе ПСБ, в мобильном приложении или интернет-банке. После покупки полиса онлайн в личном кабинете появится информация о приобретенной услуге с подробной инструкцией, как действовать при страховом событии.

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Фото предоставлено рекламодателем.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ платежные карты


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