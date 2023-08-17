«Расцветай» в Крыму: известный новосибирский застройщик расширяет географию присутствия

Крым стал пятым после Новосибирска, Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга новым региональным рынком девелопера. По данным Единого ресурса застройщиков, на 1 августа 2023 года ГК «Расцветай» занимает первую позицию по объему текущего строительства в Новосибирской области и двадцатую — в Российской Федерации.

«Вилла Маяк» — новый жилой комплекс ГК «Расцветай», который расположен на территории Большой Ялты, вблизи трех важных транспортных артерий: Южнобережного, Севастопольского и Алупкинского шоссе.

Локацию «Виллы Маяк» по праву можно назвать уникальной. Жилой комплекс находится в окружении природных и исторических достопримечательностей полуострова: уникальный Воронцовский парк, дворец графа М.С. Воронцова, Ялтинский горно-лесной заповедник, карстовый источник Хаста-Баш — один из самых мощных и красивых, а также канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» — все в пятиминутной доступности.

Малоэтажные дома, закрытая придомовая территория — эти характеристики создают в жилом комплексе «Вилла Маяк» приватную, клубную атмосферу, позволяющую в спокойной обстановке наслаждаться богатой, многообразной природой Крыма. Живописные и успокаивающие виды, свежий морской бриз, лечебный аромат хвои предгорья сделают проживание в новом жилом комплексе ГК «Расцветай» не только комфортным, но и полезным для здоровья.

Визитная карточка жилых объектов ГК «Расцветай» — благоустроенная в соответствии с современными тенденциями придомовая территория. Жилой комплекс «Вилла Маяк» не стал исключением. Авторский подход к проектированию дизайна двора позволил создать яркую концепцию, которая предоставляет жителям возможности для отдыха, рекреации и игры. На территории «Виллы Маяк» будут расти более 100 видов растений, среди которых туи, пальмы, сосны. Свободное пространство займут цветники, ухоженная трава, живые изгороди, создающие ощущение домашнего сада.

В жилом комплексе «Вилла Маяк» можно приобрести как компактную студию, так и просторную трехкомнатную квартиру. Площадь лотов от 25,2 до 90,45 кв. м. Квартиры сдаются с отделкой white box. Срок сдачи — 1 квартал 2025 года.

Офис продаж ГК «Расцветай»

ул. Орджоникидзе, 23

+7 (383) 255-00-83

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