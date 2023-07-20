Россиянин купил брендовую одежду в 846 раз дешевле реальных цен

Верховный суд РФ принял сторону жителя Волгограда, которому по счастливому стечению обстоятельств удалось приобрести брендовые вещи по ценам от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже их реальной стоимости. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам. Покупка осуществлялась через мобильное приложение, и как раз в это время там произошел технический сбой.

По материалам дела, когда волгоградец Станислав Анохин получил от магазина уведомление о том, что товар ему не будет доставлен, он обратился в суд с иском к ОАО «Торговый дом ЦУМ». При этом торговая компания подала встречный иск о признании договора купли-продажи недействительным, так как технический сбой на сайте привел к тому, что цены на товары указывались некорректно.

Несмотря на то, что суды трех инстанций встали на сторону магазина, Верховный суд РФ отменил их решения и направил дело на пересмотр в суд первой инстанции.

По сведениям объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, заседание по этому делу пройдет в Дзержинском районном суде Волгограда 10 августа, передает ТАСС.

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