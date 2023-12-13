«Ростелеком» представил цифровые сервисы для развития образования в Новосибирске

«Ростелеком» при участии Департамента образования мэрии города Новосибирска провел двухдневную конференцию для учебных учреждений города. Эксперты провайдера рассказали руководителям общеобразовательных школ и детских садов, как оптимизировать деятельность с помощью услуг компании.

Одним из ключевых вопросов мероприятия стала организация учётной деятельности образовательных учреждений. Представители провайдера обратили внимание участников, что Центр единых сервисов ОЦО ПАО «Ростелеком» предоставляет услуги аутсорсинга в сфере контрактной системы и закупок, бухгалтерского учёта и отчетности, а также кадрового администрирования.

«Мы считаем, что такой подход положительно отразится на качестве образования, так как позволит руководству школ и детских садов сфокусироваться на основной работе. Наши высококвалифицированные специалисты — бухгалтеры, юристы, HR-менеджеры — прекрасно разбираются в специфике функционирования бюджетных организаций. Сегодня нашими услугами в этой области пользуются уже несколько десятков общеобразовательных учреждений Новосибирска», — отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами региона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Вячеслав Куц.

В качестве одного из основных преимуществ аутсорсинга было названо отсутствие человеческого фактора — работа ведется ежедневно по согласованному графику, без перерыва на больничные и отпуска, а также надежность системы — отсутствие ошибок в учёте, применение стандартов ИТ и экономической безопасности. Кроме того, специалисты «Ростелекома» возьмут на себя функцию взаимодействия с контролирующими органами, прохождения проверок и аудита.

Участники конференции также обсудили внедрение цифровых технологий непосредственно в образовательный процесс. Было отмечено, что видеонаблюдение «Ростелекома» уже несколько лет обеспечивает прозрачность проведения ЕГЭ в Новосибирской области. В 2023 году регион занял первое место в общероссийском рейтинге по интегрированной оценке качества и объективности проведения основного периода экзаменов, составленном Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Внедрению цифровых технологий в школах и детских садах было посвящено несколько секций конференции. Эксперты провайдера рассказали участникам, как оптимизировать деятельность с помощью услуг «Видеонаблюдение», «Умные экраны», «Виртуальная АТС» и «Сервис печати».

«Наша компания предлагает большой спектр цифровых решений для общеобразовательных и дошкольных учреждений, которые позволяют эффективно решать вопросы безопасности и организации деятельности. Мы практикуем индивидуальный подход к заказчикам: специалисты “Ростелекома” подберут оптимальные цифровые решения для каждого клиента», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

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