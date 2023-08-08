Сбер и «Новосибирскхлебопродукт» будут развивать агропромышленный комплекс в регионе

Стороны будут разрабатывать совместные механизмы улучшения поставок сельскохозяйственной продукции и внедрять передовые технологии в процессы и производство.

Подписание соглашение прошло на «Дне поля Новосибирской области», который состоялся на прошлой неделе в поселке Тулинский. На стенде Сбера все посетители выставки могли узнать про льготное кредитование, лизинг и программы цифровой трансформации. Кроме того, представители Сбера на пленарном заседании рассказали о перспективах развития агропромышленного комплекса региона в 2023-м году.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО «Сбербанк»: