Студент медвуза потерял сознание на экзамене, а на следующий день он умер в больнице

Инцидент произошел в Томске в Сибирском медицинском государственном университете, сообщает телегам-канал «Бархатная улица», посвящённый проблемам студентов Томской области.

Студент третьего курса Артём Лазарев во время экзамена по фармакологии потерял сознание. А на следующий день он скончался в томской больнице. Учащиеся говорят, что у него случилась остановка сердца.

Ректор учреждения Евгений Куликов опубликовал пост с соболезнованиями родным. Он сообщил, что обстановка на экзамене была спокойной, преподаватель ставил только отличные оценки, а когда Артёму стало плохо, скорую вызвали незамедлительно.

Однако, в соцсетях разразился настоящий скандал из-за «глушилок» мобильной связи, которые, по словам студентов, были в аудитории, и о которых ректор не посчитал нужным упомянуть. Именно из-за них скорую вызвали не сразу, уверяют студенты.

В настоящее время Департаментом науки и высшего образования по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства смерти студента.

Ранее редакция сообщала, что мужчина убил дочь, разряжая охотничье ружье.