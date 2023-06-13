Мужчина убил дочь, разряжая охотничье ружье

Житель Красноярского края застрелил свою трехлетнюю дочь, разряжая охотничье ружье, передает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как сообщает издание, в ночь на 13 июня трехлетняя девочка со своей семьей находилась на рыболовецкой точке «Дерябино» в 80 км от поселка Носок Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Когда ее отец разряжал незаконно хранящееся у него охотничьего ружье, произошел выстрел, пуля попала в ребенка.

Родители привезли девочку в больницу с огнестрельными ранами в области головы и спины, но врачи не смогли ее спасти, уточнили в прокуратуре

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

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