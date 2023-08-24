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Территория комфорта: открыты продажи во втором доме «Сакура Парка» от ГК «Расцветай»

  • 24/08/2023, 12:27

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Территория комфорта: открыты продажи во втором доме «Сакура Парка» от ГК «Расцветай»
ГК «Расцветай» открыла продажи во втором доме жилого комплекса комфорт-класса «Сакура Парк».

Квартиры в «Сакура Парке» пользуются популярностью среди новосибирцев и желающих переехать в столицу Сибири. Это связано с тем, что комплекс соответствует основным критериям комфорта современного человека.

«Сакура Парк» расположен в удобной городской локации — в «новом» центре мегаполиса. Как отмечают аналитики рынка недвижимости, если ранее центром Новосибирска называли локацию рядом со станциями метро «Площадь Ленина» и «Красный проспект», то сейчас он несколько разросся и сдвинулся в направлении станции «Октябрьская». «Сакура Парк» расположился рядом с ключевыми станциями метро: в 10 минутах от «Октябрьской» и 15 минутах от «Площади Ленина». Также в преимуществах жилого комплекса ГК «Расцветай» в плане транспортной доступности — удобный выезд на одну из ключевых магистралей Новосибирска — улицу Ипподромскую, которую называют транспортным скелетом города, опорой, соединяющей районы и пропускающей колоссальный трафик.

Территория комфорта: открыты продажи во втором доме «Сакура Парка» от ГК «Расцветай»

Работы на стройплощадке «Сакура Парка» идут полным ходом.

Для современного человека самый ценный ресурс — время. Живя в «Сакура Парке», им можно распоряжаться максимально эффективно. Удобно работать, проводить досуг и решать бытовые вопросы в одной локации. В Новосибирске это «новый» центр, где расположены офисы, лучшие кафе, торговые центры, музеи, театры. Рядом с жилым комплексом ГК «Расцветай» — бизнес-центры, несколько детских садов, школ, вузов, медицинские центры, городская поликлиника №1, торгово-развлекательный центр «Аура» с гипермаркетом «Окей», супермаркет домашней еды «Бахетле» и парк «Аллея Городов».

В основе комфортной среды, созданной для жителей «Сакура Парка», лежат практичность, удобство, долговечность и эстетика.

Жилой комплекс ГК «Расцветай» — три дома с актуальным и лаконичным дизайном, большой площадью архитектурного остекления, летящими ввысь вертикалями фасадных линий. Расположение домов имеет форму раскрытой книги, образуя внутри камерные уютные дворы, защищенные от шума города.

Придомовая территория «Сакура Парка» зонирована для разных сценариев активности и отдыха: есть оборудованные детские площадки и места для занятий спортом. В комплексе имеются колясочные и кладовые для хранения сезонных вещей, удобный подземный паркинг.

Территория комфорта: открыты продажи во втором доме «Сакура Парка» от ГК «Расцветай»

Придомовая территория «Сакура Парка» зонирована для разных сценариев активности и отдыха.

«Аллея Городов» рядом с жилым комплексом — продолжение его концепции. В парке есть чем заняться жителям самого разного возраста: пробежки, прогулки на зимнем свежем воздухе и катание на лыжах.

В «Сакура Парке» — функциональные и удобные планировки, с комнатами правильной формы и грамотным зонированием: от 27 кв.м и до 100 кв.м. На первом этаже располагаются коммерческие помещения, спроектированные с учетом требований современного стрит-ритейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки.

РасцветайОфис продаж «Сакура Парка»:
ул. Ипподромская, 1/1
ул.Орджоникидзе, 23
тел. +7 (383) 255-00-83
гкрасцветай. рф
VK
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Застройщик: ООО СЗ «Астра». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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Фото и иллюстрации предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

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