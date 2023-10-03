Упавшему с велосипеда ребенку коммунальщики заплатят 300 тысяч рублей

ИП и должностные лица «Управления муниципального заказа» заплатят школьнику из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сотни тысяч рублей после того, как ребенок упал с велосипеда на плохой дороге, сообщила пресс-служба прокуратуры российского региона.

Это случилось в городе Муравленко осенью минувшего года. 13-летний ребенок упал с велосипеда, попав колесом в яму. В результате падения мальчик поломал зубы, получил несколько травм и был вынужден лечиться в больнице. Теперь подросток боится ездить на велосипеде.

— Опрошенные свидетели подтвердили факт длительного бездействия коммунальных служб и органа местного самоуправления по непроведению ремонта покрытия тротуара и отсутствию плитки с начала лета 2022 года, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По данному факту прокурор обратился с иском в суд о взыскании с индивидуального предпринимателя и должностных лиц «Управления муниципального заказа» компенсации. Предъявленные им требования суд полностью удовлетворил, поэтому пострадавшему выплатят 300 тысяч рублей.

При этом отмечается, что виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.