В Новосибирске пройдет Всероссийская конференция по партнерству 2023. Организаторы — Новосибирское, Томское, Омское региональные отделения ОПОРЫ РОССИИ. ⠀

Дата: 29 ноября 2023 года

Время: Начало в 14:00

Место: Отель DOMINA, ул. Ленина, 26, Новосибирск

Формат: Офлайн и Онлайн ⠀

Основные темы конференции: ⠀

«Государство и тренды партнёрства в современном бизнесе»

«Общественные инициативы в сфере партнёрства»

«Успешные кейсы партнерства в бизнесе: опыт и перспективы»

Спикеры: 19 экспертов готовы помочь в решении ваших задач.

⠀

Мастер-классы: ⠀

— «Как найти новых клиентов и укрепить бизнес через простые и эффективные сотрудничества.»

— «Управление партнёрством: стратегии, риски и перспективы.»

— «Как выбирать своих?» ⠀

Потенциальные партнёры:

Возможность найти сотрудников и партнёров для креативной и эффективной команды. ⠀

Бизнес-матчмейкинги (круглые столы):

Круглые столы и бизнес-матчмейкинги помогут вам познакомиться с коллегами и наметить план работы на 2024 год. ⠀

Подготовили подборку потенциальных партнёров из участников конференции. ⠀

Регистрация

Присоединяйтесь к конференции для обмена опытом, создания взаимовыгодных отношений и поиска новых клиентов!

18+