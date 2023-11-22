В Новосибирске пройдет Всероссийская конференция по партнерству 2023. Организаторы — Новосибирское, Томское, Омское региональные отделения ОПОРЫ РОССИИ. ⠀
Дата: 29 ноября 2023 года
Время: Начало в 14:00
Место: Отель DOMINA, ул. Ленина, 26, Новосибирск
Формат: Офлайн и Онлайн ⠀
Основные темы конференции: ⠀
«Государство и тренды партнёрства в современном бизнесе»
«Общественные инициативы в сфере партнёрства»
«Успешные кейсы партнерства в бизнесе: опыт и перспективы»
Спикеры: 19 экспертов готовы помочь в решении ваших задач.
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Мастер-классы: ⠀
— «Как найти новых клиентов и укрепить бизнес через простые и эффективные сотрудничества.»
— «Управление партнёрством: стратегии, риски и перспективы.»
— «Как выбирать своих?» ⠀
Потенциальные партнёры:
Возможность найти сотрудников и партнёров для креативной и эффективной команды. ⠀
Бизнес-матчмейкинги (круглые столы):
Круглые столы и бизнес-матчмейкинги помогут вам познакомиться с коллегами и наметить план работы на 2024 год. ⠀
Подготовили подборку потенциальных партнёров из участников конференции. ⠀
Присоединяйтесь к конференции для обмена опытом, создания взаимовыгодных отношений и поиска новых клиентов!
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Фото: freepik.com — wavebreakmedia_micro
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