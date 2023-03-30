В Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил двух рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути

По сообщению пресс-службы кузбасского линейного управления МВД РФ, в Кузбассе грузовой поезд сбил двоих рабочих, которые занимались ремонтом железнодорожных путей. Никто из них не выжил.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Литвиново – Тутальская, уточили в ведомстве. Пострадавшие — жители Кемеровской области в возрасте 43 и 45 лет.

— Они производили работы по ремонту железнодорожных путей. Машинист грузового поезда, увидев рабочих, применил экстренное торможение, но, несмотря на принятые меры, избежать трагедии не удалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства случившегося выясняет транспортное подразделение СК РФ.

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