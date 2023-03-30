Рекламодателям

В Кузбассе грузовой поезд насмерть сбил двух рабочих, ремонтировавших железнодорожные пути

  • 30/03/2023, 16:39
Автор:
ЧП на железной дороге
Обстоятельства случившегося выясняет транспортное подразделение СК РФ.

По сообщению пресс-службы кузбасского линейного управления МВД РФ, в Кузбассе грузовой поезд сбил двоих рабочих, которые занимались ремонтом железнодорожных путей. Никто из них не выжил.

Инцидент произошел на железнодорожном перегоне Литвиново – Тутальская, уточили в ведомстве. Пострадавшие — жители Кемеровской области в возрасте 43 и 45 лет.

— Они производили работы по ремонту железнодорожных путей. Машинист грузового поезда, увидев рабочих, применил экстренное торможение, но, несмотря на принятые меры, избежать трагедии не удалось, — говорится в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства случившегося выясняет транспортное подразделение СК РФ.

Ранее редакция сообщала, что врачи извлекли из желудка пенсионерки целую коллекцию монет и гвоздей.

Фото: freepik.com

55

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЧП в Кузбассе железная дорога грузовой поезд насмерть сбил двух рабочих


Спецоперация на Украине

Первые участники СВО получили помощь в рамках губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат»
29/03/23 17:27
Новосибирский завод «15 ЦАРЗ» вновь занялся ремонтом военной техники
29/03/23 12:41
Недобросовестные граждане делают бизнес на амуниции для участников СВО
26/03/23 14:24
Паводок в Сибири

В Сибири порядка 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка

Самое большое подтопление в Красноярском крае 79 приусадебных участков.
Читать статью >>
Реконструкция Первомайского сквера

Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции

Вход в зеленую зону откроют только 9 мая - на 1 день.
Читать статью >>
улицы города

Торговлю, рекламу, конструкции и озеленение пропишут в общий регламент

В зависимости от типа городских улиц.
Читать статью >>

Для строительства водозаборных сооружений в Бердске ищут подрядчика

Подготовку проектной документации и строительство объекта оценили в 590 млн рублей.
Читать статью >>

Актуальный разговор

строительство

Мастер-план как инструмент успеха девелопера

Ирина Гущина, бизнес-практик, соучредитель девелоперских проектов, основатель архитектурно-брендингового бюро «Бусы» ― о перспективах комплексного развития территорий и необходимости профессионального мастер-планирования.
Все материалы
Лента новостей

В Сибири порядка 150 приусадебных участков и домов уже попали в зону паводка

30/03/2023, 15:31

Первомайский сквер закроют для горожан на время реконструкции

30/03/2023, 15:20

Торговлю, рекламу, конструкции и озеленение пропишут в общий регламент

30/03/2023, 15:12

Стартовал отбор предпринимателей для торговли во время мероприятий 9 мая

30/03/2023, 15:01
Популярное

Когда ждать магнитные бури в апреле

30/03/2023, 16:43

Мошенники угрожают клиентам блокировкой учетной записи

30/03/2023, 15:08

Сын депутата Заксобрания остановил и обезвредил дебошира

30/03/2023, 10:11
Новости компаний

Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению получит 1 млн рублей от Сбера

30/03/2023, 16:48

НГТУ – консультант по вопросам инклюзивного образования

30/03/2023, 15:32

Жители Сибири больше всего тратят на ремонт

30/03/2023, 12:17

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска