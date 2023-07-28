В одном из кафе Тамбова произошло массовое отравление посетителей

По сведениям федеральной службы, у посетителей закрытого кафе, которые заказывали доставку пиццы, лапши и суши, выявили острую кишечную инфекцию.

Работу суши-бара «Суши рядом» приостановили, там специалисты регионального Управления Роспотребнадзора в настоящее время проводят эпидемиологическое расследование.

— При проведении осмотра помещений указанного предприятия выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Пробы имеющегося в наличии ассортимента готовой продукции, используемое сырье и полуфабрикаты, смывы отправлены на лабораторные исследования, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее редакция сообщала, что 18 человек умерли от отравления сидром в Ульяновской области.