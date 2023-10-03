Вопрос безопасности расчетов в интернете стал основой для создания игры-раннера

В рамках «Цифрового диктанта» в Москве, Санкт-Петербурге, а также на родительском форуме в лагере «Орленок» была представлена обучающая игра «Стражи Авито», разработанная по инициативе одноименной интернет-платформы агентствами Trend Surf и Asap digital. В разработке приняли участие олимпиадники, студенты и школьники. Они помогли айтишникам протестировать игру и создать персонажей, которые максимально близки аудитории.

— Нам нравится находить новые инструменты, которые помогают рассказать взрослым и детям о правилах безопасного поведения в интернете. Игра — отличный способ привлечь разновозрастную аудиторию и сделать процесс обучения легким и интересным, — комментирует Андрей Рыбинцев, директор по работе с данными «Авито». — Мы уже запускали раннер с правилами безопасности в «Телеграме» и теперь пошли дальше — новая игра будет развиваться, усложняться, для ее прохождения уже недостаточно быть внимательным на дистанции, важно запомнить правила и ответить на вопрос квиза. Мы уверены, что проверять знания и делать ошибки лучше в такой же игровой форме, чтобы на практике быть уже полностью готовым к возможной встрече с нестандартными ситуациями.

По сюжету герой перемещается в сказочном пространстве и помогает его жителям решать непростые вопросы безопасности, побеждая главного злодея и его приспешников. В этом ему помогают знания о правилах и технологиях цифровой гигиены, которые он узнает, добывая артефакты, а закрепить пройденное поможет тест в конце каждого уровня. Самые «безопасные» игроки смогут получить подарки.

В основе сценария игры-раннера лежат ключевые правила онлайн-общения и шопинга:

общаться в защищенном канале,

не переводить предоплату,

не передавать персональные данные,

не передавать данные платежных счетов.

Обходя препятствия и встречающихся на пути противников, а также добывая сказочные артефакты и пользуясь подсказками добрых помощников, герой вспоминает эти правила, узнает о технологиях, которые помогают защитить себя в интернете, и учится их применять. Каждый уровень заканчивается интеллектуальным квизом: чтобы пройти дальше, нужно правильно ответить на вопросы главного злодея, закрепив полученные знания. Ответив верно на вопросы каждого из трех этапов, можно получить приз.

Игра рассчитана на три возрастные группы:

дети 6-11 лет,

подростки 12-18 лет,

взрослые от 18 лет и старше.

Каждый сценарий на сегодняшний день имеет три уровня, но создатели обещают развивать проект, добавляя новые игровые ситуации и расширяя область знаний игроков о безопасности в интернете.

6+