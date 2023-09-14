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250 человек стали участниками пятого отборочного интенсива «Школы 21»

  • 14/09/2023, 11:46

Всего же за год участниками интенсивов стали почти 1200 человек.

250 человек стали участниками пятого отборочного интенсива «Школы 21»В Новосибирском кампусе «Школы 21» стартовал пятый бесплатный отборочный интенсив, который продлится до 6 октября. Его участники – около 250 человек со средним возрастов 26 лет. Примерно четверть из всех обучающихся – девушки. Всего же за год участниками интенсивов стали почти 1200 человек.

В рамках интенсива участники выполняют задания в IT-сфере – создают игры, пишут коды и решают сложные задачи в рамках индивидуальных и групповых проектов. Лучшие участники попадут в основное обучение.

В «Школе 21», входящую в группу компаний Сбер, можно изучать цифровые технологии, графику, искусственный интеллект, Unix, Web, Big Data и многое другое. После завершения курса ученикам предлагается обязательная стажировка, после которой большинство трудоустраивается в IT-компании по своим направлениям.

Кампус «Школы 21» в Новосибирске — третий кампус школы в стране. Он занимает три этажа компании 2ГИС, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу современной ИТ-компании. В настоящее время в новосибирском кампусе учатся около 620 участников, и 100 из них уже трудоустроены и работают в крупнейших компаниях, таких как Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartСonsulting и других. Несколько участников выбрали в качестве места работы «Школу 21».

Константин Селезнев, директор кампуса «Школы 21» в Новосибирске:
«На интенсив к нам приходят участники, которые хотят не просто освоить новую профессию, а сделать это именно в «Школе 21». Во-первых, у нас можно учиться на реальных проектах. Во-вторых, мы используем методику обучения «равный равному», когда участники учатся друг у друга. Это помогает сформировать ИТ-комьюнити, что очень ценится нашими участниками. В-третьих, у нас можно не только учиться, но и просто отлично проводить время в кампусе. Сегодня у нас работают 11 клубов по интересам — от настольных игр до бега. Так что мы ждем всех, кто хочет изменить свою жизнь, найти единомышленников и освоить новую профессию в уютном кампусе, который работает 24/7».

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер образование банки


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