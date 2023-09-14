250 человек стали участниками пятого отборочного интенсива «Школы 21»

В Новосибирском кампусе «Школы 21» стартовал пятый бесплатный отборочный интенсив, который продлится до 6 октября. Его участники – около 250 человек со средним возрастов 26 лет. Примерно четверть из всех обучающихся – девушки. Всего же за год участниками интенсивов стали почти 1200 человек.

В рамках интенсива участники выполняют задания в IT-сфере – создают игры, пишут коды и решают сложные задачи в рамках индивидуальных и групповых проектов. Лучшие участники попадут в основное обучение.

В «Школе 21», входящую в группу компаний Сбер, можно изучать цифровые технологии, графику, искусственный интеллект, Unix, Web, Big Data и многое другое. После завершения курса ученикам предлагается обязательная стажировка, после которой большинство трудоустраивается в IT-компании по своим направлениям.

Кампус «Школы 21» в Новосибирске — третий кампус школы в стране. Он занимает три этажа компании 2ГИС, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу современной ИТ-компании. В настоящее время в новосибирском кампусе учатся около 620 участников, и 100 из них уже трудоустроены и работают в крупнейших компаниях, таких как Сбер, Центр финансовых технологий, «Текстком», SmartСonsulting и других. Несколько участников выбрали в качестве места работы «Школу 21».