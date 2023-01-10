«Аэрофлот» продавал билеты на рейс, который уже улетел

Борт 1005 должен был вылететь из Калининграда в Шереметьево в 15:30 в понедельник, но вылет задержали — сразу на 8 часов (до 23:30). Информация об этом была размещена в системе бронирования «Аэрофлота», и на рейс как ни в чем не бывало снова начали продавать билеты, сообщает телеграм-канал «Осторожно новости».

Но самолёт тем временем уже улетел (в 20:05), однако информацию об этом вовремя не обновили.

В итоге продажа билетов прекратилась только за два часа до вылета, которому не суждено было состояться. А порядка десяти человек остались в Калининграде как минимум на ночь.

Билеты в «эконом» на рейсы компании в ближайшие дни почти полностью раскуплены. Пассажирам же в качестве альтернативы предлагают возвращать деньги со всеми штрафами либо доплачивать за полёт в бизнес-классе, либо ждать свободных билетов.

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