Застройщики Новосибирска доплатили налоги на сумму почти 700 млн рублей

В рамках контрольной и контрольно-аналитической работы налоговиков в отношении компаний, работающих в строительной отрасли, установлена общая сумма налоговых рисков на сумму почти 1,7 млрд рублей. Из них в 2025 году были представлены уточненные налоговые декларации и уплачены в бюджет 1,3 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— За первое полугодие текущего года поступления по контрольно-аналитической работе в строительной отрасли составили 687 млн рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 242 млн рублей или на 54,4%, — констатировали налоговики.

Напомним, с 2024 года УФНС по Новосибирской области оценивает застройщиков, работающих в регионе, в рамках отраслевого подхода. Сумма рисков, установленных в 2025 году — почти миллиард рублей. При этом в 2024 году 11 застройщиков добровольно уточнили налоговые обязательства на сумму 320,4 млн рублей, в 2025 — 9 на 144,6 млн рублей, сообщила ранее в УФНС.

К ключевым рискам, выявленным в строительной отрасли, налоговики относят следующие:

неполное отражение экономии, полученной при строительстве объектов жилой застройки в рамках ДДУ;

значительная сумма дебиторской задолженности у подрядчиков, применяющих упрощенную форму налогообложения;

списочная численность работников подрядных организаций, занятых на строительстве объекта, не соответствует расчетным показателям требующейся рабочей силы, исходя из площади возводимого объекта и времени, затраченного на его строительство.

Стоит отметить, что по данным аналитиков hh.ru, по итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли региона составила 146 900 рублей, что на 33% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов. Компания реализовывала подакцизную продукцию под видом безалкогольной.