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Бизнес Недвижимость

Застройщики Новосибирска доплатили налоги на сумму почти 700 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

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Это результат работы налоговой, которая оценивает участников рынка в рамках отраслевого подхода

В рамках контрольной и контрольно-аналитической работы налоговиков в отношении компаний, работающих в строительной отрасли, установлена общая сумма налоговых рисков на сумму почти 1,7 млрд рублей. Из них в 2025 году были представлены уточненные налоговые декларации и уплачены в бюджет 1,3 млрд рублей. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— За первое полугодие текущего года поступления по контрольно-аналитической работе в строительной отрасли составили 687 млн рублей и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 242 млн рублей или на 54,4%, — констатировали налоговики.

Напомним, с 2024 года УФНС по Новосибирской области оценивает застройщиков, работающих в регионе, в рамках отраслевого подхода. Сумма рисков, установленных в 2025 году — почти миллиард рублей. При этом в 2024 году 11 застройщиков добровольно уточнили налоговые обязательства на сумму 320,4 млн рублей, в 2025 — 9 на 144,6 млн рублей, сообщила ранее в УФНС.

К ключевым рискам, выявленным в строительной отрасли, налоговики относят следующие:

  • неполное отражение экономии, полученной при строительстве объектов жилой застройки в рамках ДДУ;
  • значительная сумма дебиторской задолженности у подрядчиков, применяющих упрощенную форму налогообложения;
  • списочная численность работников подрядных организаций, занятых на строительстве объекта, не соответствует расчетным показателям требующейся рабочей силы, исходя из площади возводимого объекта и времени, затраченного на его строительство.

Стоит отметить, что по данным аналитиков hh.ru, по итогам января–июля 2026 года медианная предлагаемая зарплата в строительной отрасли региона составила 146 900 рублей, что на 33% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Зарплатные предложения в строительной отрасли варьируются от 82 000 до 242 000 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскому производителю пива добавили почти 400 млн рублей налогов. Компания реализовывала подакцизную продукцию под видом безалкогольной. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : налоги застройщики Новосибирска

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Режим ЧС ввели в Омской области из-за засухи

Автор: Артем Рязанов

В Омской области введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

— В связи с комплексом неблагоприятных явлений, в результате которых погибли посевы сельскохозяйственных культур на площади более 100 га, — говорится в документе о причине принятого решения.

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Росреестр назвал главные причины отказов в регистрации недвижимости в НСО

Автор: Оксана Мочалова

В первом полугодии 2026 года Управление Росреестра по Новосибирской области зарегистрировало права в отношении 42,6 тысяч объектов недвижимости и поставило на кадастровый учет 28,2 тысяч  объектов, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54. Всего в первом полугодии 2026 года совершено почти 207 тысяч учетно-регистрационных действий, это на 6% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Доля отказов по итогам шести месяцев не превысила 0,3% от общего числа рассмотренных обращений о регистрации прав и сделок. Однако даже в этих единичных случаях специалисты ведомства видят четкие закономерности.

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В 16 населённых пунктах Мошковского района модернизировали мобильную связь

Оператор мобильной связи МТС осуществил модернизацию своей сети в Новосибирской области, охватившую 16 населенных пунктов Мошковского района. Среди них — поселок Радуга, известный как посёлок связистов.

Модернизация включала установку нового телекоммуникационного оборудования и усовершенствование действующих базовых станций. Эти меры позволили не только повысить качество сигнала, но и нарастить пропускную способность сети, что означает возможность одновременного обслуживания большего числа пользователей.

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Злоумышленники опять атакуют новосибирские компании через электронную почту

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский бизнес столкнулся с новой волной мошенничества. Об этом редакции Infopro54 рассказал руководитель комитета по экономической безопасности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», исполнительный директор ООО «Агентство Безопасности «Омега» Александр Яковлев. По его словам, на этот раз атакам подверглась бухгалтерия. Убытки от действий мошенников у компаний региона варьируются от 3 до 10 млн рублей.

— На почту компании приходит письмо, похожее на деловую переписку: счёт, акт сверки, уведомление о задолженности — с вложением в запароленном архиве, а пароль указан в том же письме. Это первый тревожный признак. При открытии данного архива преступники берут под контроль зараженное устройство. Причем нередко мошенники готовы потратить месяцы на изучение штата и внутренних распорядков интересующего их бизнеса. Второй проявляется уже при хищении: преступники формируют поддельный зарплатный реестр, включая в него счета подконтрольных лиц, чтобы обойти банковскую защиту и вывести крупную сумму. Другой вариант вредоносного ПО может зашифровать корпоративные данные с требованием выкупа. Платить выкуп нельзя — это не гарантирует восстановление и создаёт уголовные риски, — предупреждает эксперт.

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От регоператора Новосибирска потребовали погасить долги на два миллиарда

Автор: Юлия Данилова

Росприроднадзор предъявил новосибирскому региональному оператору АО «Спецавтохозяйство» (САХ) требование о погашении задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2025 в общей сумме 2,2 млрд рублей. Соответствующий документ выложил в публичном доступе общественник Евгений Митрофанов.

Судя по требованию, предприятие накопило за размещение ТКО и отходов производства, выбросы в атмосферу от стационарных источников, с учетом пени более 83 млн рублей. Доначисления по разным формам проверок на начало марта 2026 года составили еще 2,1 млрд.

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Независимые АЗС Новосибирска получают до 20% топлива, прописанного в контрактах

Автор: Артем Рязанов

Ситуация на топливном рынке Новосибирской области остается напряженной, сообщил Infopro54 руководитель регионального отделения Российского топливного союза (РТС) Сергей Лацких.

— «Газпромнефть» по существующим договорам и контрактам с независимыми АЗС сегодня поставляет в регион всего от 10% до 20% необходимых объёмов топлива, — отмечает эксперт.

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