Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев

Ипотечный портфель банка на 1.11.2023 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 127 млрд рублей.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 года (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья, а также кредитование по льготным госпрограммам. При покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры – в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка.