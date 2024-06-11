Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Организатором Фестиваля выступил Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета при Правительстве РФ.

На площадке Красноярского филиала Финансового университета прошли лекции, квизы по сбережениям, финансовые квесты, мастер-классы и интерактивные игры-симуляторы инвестиций. Участники – всего более 100 человек – могли не только узнать о том, как сохранить и преумножить свой семейный бюджет, но и отработать навыки на практике.

Банк Уралсиб организовал на площадке свою локацию, где провел квиз по финансовой грамотности, а все желающие могли получить здесь консультации по продуктам и услугам банка. Сотрудники Уралсиба также приняли участие в награждении победителей фестиваля.