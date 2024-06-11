Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций

Организатором Фестиваля выступил Федеральный методический центр по финансовой грамотности населения Финансового университета при Правительстве РФ.
На площадке Красноярского филиала Финансового университета прошли лекции, квизы по сбережениям, финансовые квесты, мастер-классы и интерактивные игры-симуляторы инвестиций. Участники – всего более 100 человек – могли не только узнать о том, как сохранить и преумножить свой семейный бюджет, но и отработать навыки на практике.
Банк Уралсиб организовал на площадке свою локацию, где провел квиз по финансовой грамотности, а все желающие могли получить здесь консультации по продуктам и услугам банка. Сотрудники Уралсиба также приняли участие в награждении победителей фестиваля.
«Банк Уралсиб на регулярной основе проводит различные мероприятия по повышению финансовой грамотности, деловые игры и тренинги. В этом году мы впервые стали партнерами Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций в Красноярске. Повышение финансовой грамотности населения – важная задача для участников рынка, нам важно просвещение людей, а в ходе подобных мероприятий граждане получают знания, которые помогают им эффективнее распоряжаться своими финансами», – отметил Управляющий ДО «Красноярский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Котов.
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