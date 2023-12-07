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Более 218 миллионов рублей предъявлено к оплате энерговорам из Новосибирска

  • 07/12/2023, 12:09

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Специалисты по работе с потерями электроэнергии подвели промежуточные итоги реализации мероприятий по предотвращению энерговоровства на территории Новосибирской области.

Более 218 миллионов рублей предъявлено к оплате энерговорам из НовосибирскаЗа 9 месяцев специалисты АО «РЭС» провели почти 340 тысяч проверок, в ходе которых выявили почти 600 фактов незаконного потребления электроэнергии. Нарушителям предъявлено к оплате более 218 млн рублей.

Среди подразделений компании наилучших показателей удалось достичь филиалу «Новосибирские городские электрические сети». Отличились специалисты Венгеровский РЭС филиала «Татарские электрические сети», благодаря их работе обслуживаемый район электрических сетей стал лидером по борьбе с хищениями электроэнергии.

Одним из эффективных инструментов работы с коммерческими потерями является внедрение интеллектуальных систем управления и учета электроэнергии. За 9 месяцев 2023 года специалисты АО «РЭС» установили почти 16,5 тыс. единиц АИИСКУЭ БП, а также более 1,5 тыс. технических учетов электроэнергии, что вдвое превысило показатели прошлого года.

В течение отчетного периода энергетики совместно с правоохранительными органами провели более 280 мероприятий по привлечению к административной и уголовной ответственности. Совместные усилия обеспечивают надежное электроснабжение потребителей и энергобезопасность региона в целом.

В борьбу с энерговоровством вовлечены и сознательные граждане, которые могут получить вознаграждение за сообщение о подобных фактах. Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети вечером снижается напряжение), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, сообщите об этом в АО «РЭС» удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp или Viber.

 

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Фото предоставлено рекламодателем
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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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