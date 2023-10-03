Демо-день молодежных акселераторов Сбера прошел в городах Сибири

На площадках ведущих вузов Сибири состоялся региональный Демо-день молодежных акселераторов Сбера – отчетный этап программы, на который попадают команды стартапов в регионах. Всего обучение основам предпринимательства в этом сезоне прошли больше 2 тысяч ребят из региона.

На мероприятии выступили 9 лучших команд школьников и студентов из Новосибирска (НГТУ, НГУ и Высший колледж информатики НГУ), Томска (ТУСУР и ТПУ), Красноярска (СФУ) и Кемерово (Городской классический лицей).

Ребята представили проекты с использованием технологий искусственного интеллекта. В частности — мобильное приложение для развития речи у детей, приложение для туристов с персонализированными маршрутами на основе интересов от AI, а также ряд технологий для оптимизации производственных процессов в различных секторах экономики.

Главная цель демо-дня — популяризация важности молодежных бизнес-инициатив, поддержка молодежного технологического предпринимательства на региональном уровне. Задача Сбера – объединить разных игроков технологического предпринимательства: стартапы, корпорации, инвесторы, вузы и региональную власть. С тем, чтобы в конечном итоге лучшие проекты получили свои инвестиции: от преференций при поступлении в вуз до реального коммерческого предложения по воплощению разработки в жизнь.

В финал вышла команда ТУСУР с проектом «TenderChad», который направлен на создание аналитической системы оптимизации лидогенерации тендеров при помощи технологий искусственного интеллекта.

Разработки оценили члены экспертного совета, в который вошли представители органов власти, потенциальные инвесторы, ректоры и проректоры ВУЗов- участников мероприятия.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Молодежные акселераторы Сбера выполняют ряд важных задач. Для сегодняшних школьников участие в проекте – прямой путь в лучшие вузы. Студенты делают первые шаги в профессии и одновременно задают вектор будущего развития компаний, сотрудниками которых они станут в самом ближайшем будущем, технологий и экономики в целом. Лучшие молодежные стартапы могут рассчитывать на нашу поддержку».

Напомним, что приём заявок в новый сезон студенческого и школьного акселераторов Сбера уже открыт. Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.

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