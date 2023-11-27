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Держателям премиальных розничных и бизнес-карт Уралсиба станет доступен Mir Pass

  • 27/11/2023, 15:50

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C 4 декабря 2023 года держателям розничных пакетов услуг «Premium Light», «Premium», «Private», «Прайвет», а также держателям премиальных бизнес-карт Mir Supreme Business доступ в бизнес-залы будет предоставляться в рамках сервиса Mir Pass.

Банк УралсибMir Pass – это сервис доступа в бизнес-залы от платёжной системы «Мир», созданный на основе международного оператора бизнес-залов ·ON·PASS.  С сервисом Mir Pass владельцы основных карт Mir Supreme, бизнес-карт Mir Supreme Business, и их гости смогут посещать бизнес-залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах на территории РФ и за границей.

Подробнее об условиях использования Mir Pass, количестве бесплатных проходов и других возможностях сервиса можно узнать:

Сервис Mir Pass будет предоставляться вместо программы DragonPass, участие в которой для клиентов банка прекратится с 6 декабря 2023 г. Для регистрации в сервисе Mir Pass Банк Уралсиб направит смс с идентификатором и кодом для активации сервиса. Действующие клиенты банка получат смс 04.12.2023, новые клиенты будут получать смс при активации карты Mir Supreme или Mir Supreme Business.

После получения смс от банка потребуется пройти простую процедуру регистрации в личном кабинете на сайте или в приложении «Привет!)». После регистрации необходимо зайти в раздел Mir Pass и активировать полученный от банка идентификатор (Mir Pass ID).

Для прохода в бизнес-залы аэропортов и железнодорожных вокзалов по программе Mir Pass Держателю Mir Supreme или Mir Supreme Business необходимо предъявить QR-код из мобильного приложения Mir Pass, документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон/билет.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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