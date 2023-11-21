Добрым молодцам урок: Wink.ru представил трейлер нового сериала «Недетское кино»

Видеосервис Wink.ru от «Ростелекома» представил трейлер и постер новой приключенческой комедии «Недетское кино» (16+). Сериал пополнит линейку Wink Originals. Премьера проекта состоится 1 января 2024 года эксклюзивно в онлайн-сервисе Wink.ru, а после — в эфире телеканала СТС.

По сюжету школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой и бабушкой. Вот только приключения во времени нарушают баланс в мире. Теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя , отца Таисии и других героев.

В некоторых сказочных моментах зрители узнают сюжеты знаменитого иллюстратора русских сказок Ивана Билибина, а в одной из сцен будет воссоздана картина художника Виктора Васнецова «Богатыри».